Huétor Tájar y Motril, a ganar y esperar

De lo que hoy hagan los equipos granadinos dependerá quién entre en el sorteo de mañana en la Real Federación Española de Fútbol para buscar el ascenso a Segunda División B. Esa es la conclusión que se puede sacar de la última jornada de Liga con horario unificado (12:30 horas) para los que se jueguen algo que son los conjuntos de la zona alta puesto que los puestos de descenso ya están definidos.

Dos equipos de la provincia pelean por meter la cabeza en play off pero no dependen de sí mismos. Cuatro conjuntos pelean por dos plazas, siendo éstas a día de hoy para Real Jaén y Antequera por lo que tanto al Agroisa Huétor Tájar como al CF Motril únicamente les vale ganar y esperar.

Los de Germán Crespo reciben en el Miguel Moranto al Rincón, que no se juega nada. Los del Poniente, que tienen perdido el average tanto con jienenses como con malagueños y que en un supuesto triple empate se quedarían fuera, están obligados a sumar los tres puntos y que el Jaén pierda o que el Antequera no gane. El horroroso mes de marzo y el inicio de abril han evitado que los amarillos ya estén en play off.

Más complicado lo tiene aún el CF Motril. Los de la Costa juegan en Martos, también salvado, y de ganar se irían a 81 puntos. Con el average ganado a Jaén y Antequera y perdido con el Huétor Tájar, si ganan en tierras marteñas, deberán esperar a que fallen al menos dos de sus rivales.

Ambas escuadras estarán muy pendientes de lo que suceda tanto en Atarfe como en Huétor Vega. Los primeros quieren celebrar su permanencia despidiéndose con una victoria ante un Antequera que si gana luchará por el ascenso. En una situación similar se encuentra el Real Jaén, que convertirá Las Viñas de Huétor Vega en el 'Mini La Victoria', pues se prevé una buena entrada gracias a los aficionados jienenses que se desplazarán a la localidad metropolitana.

Cerrarán la jornada el Maracena, que desde la 11:45 h. recibe a El Palo sin nada en juego en su despedida del Grupo IX y el Guadix, que juega en Villacarrillo en su último partido en Tercera tras consumar su descenso.