El Huétor Tajar quiere prolongar su racha ante el Vélez

El Agroisa Huétor Tájar disputa esta mañana en el Estadio Vivar Téllez (12:00) su primer partido del año con motivo de la visita al Vélez, un equipo instalado en una profunda crisis deportiva e institucional. Los de Germán Crespo quieren prolongar su buen momento en la competición para seguir apretando la cuarta plaza del campeonato, muy abierta y con muchos candidatos actualmente.

Uno de esos equipos que optan a ese puesto de eliminatorias de ascenso es, precisamente, el Huétor Tájar, que afronta el choque ante los veleños con la ilusión de seguir sumando y confirmando la gran temporada que está realizando hasta el momento. Es cierto que a domicilio sólo ha ganado tres partidos y ha empatado uno, pero sus buenos números en casa le han servido para meter presión a los máximos favoritos por la parte alta de la clasificación.

El Vélez no está pudiendo hacer valer las expectativas con las que comenzó la temporada y se encuentra sólo tres puntos por encima del descenso.

Crespo recupera para el choque a Jorge Vela, mientras que el camerunés Eric, que ha marcado siete goles en apenas ocho partidos con el equipo, no ha podido viajar a tiempo desde Bélgica, donde ha pasado estas fechas con su familia, por lo que se perderá el partido. De esta forma, Manu Daza podría forzar su presencia en el 'once' inicial ante la falta de efectivos en ataque, a pesar de que acaba de salir de una lesión. En principio, ha entrado en la convocatoria, aunque la duda es si saldrá de inicio o no.

Crespo sigue sin poder contar con David Aguilar, así como los lesionados de larga duración Paco Ariz y Moleón. El equipo inicial ante el Vélez podría estar formado por Duesca, Tetis, Javi Gadea, Raúl, Migue Quevedo, Fran, Alberto Heras, Mario, Migue Cobo, Jorge Vela y Manu Daza.