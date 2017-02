El Huétor Vega entierra la mala fortuna

El Huétor Vega se salvó de caer en descenso, tras la victoria del Alhaurino, gracias a los tres puntos que volvió a sumar ayer en Las Viñas frente al Rincón, un equipo de mitad de tabla que parece menos serio lejos de su estadio y que apenas inquietó la meta de Migue García, salvo en la segunda mitad con la entrada del delantero granadino Ubric.

Manuel Moreno 'Rizos' volvió a tocar su once inicial tras la derrota en Martos de la pasada semana, confiando nuevamente su ataque a su máximo goleador, David Salcedo, castigado en las últimas jornadas; además del regreso de Morillas al lateral derecho o la no presencia de Manolo Muñoz en el centro del campo, un fijo desde la llegada del técnico jienense al banquillo hueteño.

El respeto y la presión que los locales tenían ante la necesidad de la victoria, hizo que la primera parte fuera por unos derroteros de pocos riesgos, algo que cambió a partir del 35', cuando Migue García tuvo que intervenir ante una gran ocasión de Pepe Capitán para los malagueños.

Ya en la segunda mitad, los locales encontraron el premio del gol antes de los diez minutos. Juan Carlos, que disputaba su segundo encuentro como futbolista del Huétor Vega, clavó en la escuadra malagueña una falta en la frontal del área, lo que devolvía la ilusión a una grada de Las Viñas que sigue arropando a su equipo en gran número.

Los locales dejaron el peso del juego a su rival desde el tanto, buscando salir a la contra aunque sin acierto en la mayor parte de las ocasiones. El Rincón metió pólvora arriba con la entrada al campo del ex del Guadix Ramón Ubric, quien tuvo el empate en su cabeza (85'), pero el balón se marchó cerca del palo de la meta local.

La victoria no se le escapó a los hueteños pese a que el colegiado tuvo que alargar en más de cinco minutos el partido ante las constantes pérdidas de tiempo en los últimos minutos de partido. Con los tres puntos, los locales no consiguen aumentar su colchón con respecto al descenso (sigue a tres puntos), pero sí lograr no caer por la victoria del Alhaurino, que marca la línea del peligro.