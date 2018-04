La IV Caminata Saludable de Granada, este domingo

La IV Caminata Saludable, que organiza la Federación Andaluza de Montañismo, se celebrará este domingo 8 de abril una vez que tuvo que aplazarse el pasado 11 de marzo debido a las adversas predicciones meteorológicas. En esta edición se han preparado tres rutas de diferente dificultad y una con un recorrido adaptado. La organización ha comunica que las inscripciones on line aún se pueden realizar, así como este mismo sábado en la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (Paseo de la Bomba, 11) de 11 a 14 horas y de 16 a 18, horarios en los que los inscritos a través de la plataforma on line tendrán que retirar su bolsa de participante. De igual modo, el mismo domingo los más 'rezagados' podrán inscribirse en el Paseo del Salón, junto al Templete de la Música. Las inscripciones on line se pueden realizar a través de www.caminatasaludable.com y www.fedamon.com. En esta cuarta edición, la Caminata Saludable será benéfica a beneficio de AGRADI y DiabetesCERO, por lo que un porcentaje de las cuotas de inscripciones de los participantes irán destinadas para ambas asociaciones.