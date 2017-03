El Inacua, al asalto del Portugalete

Pocos podían imaginar hace siete días que el duelo que medirá hoy al Inacua Huétor Vega en tierras vascas ante el Portugalete iba a tener una trascendencia vital para la continuidad de los granadinos. La doble victoria por la mínima ante Metropole y Gersán Helios del pasado fin de semana hace que el choque de esta tarde sea considerado como una auténtica final para los hueteños.

El Inacua abandonó por fin el farolillo rojo, cediéndoselo al cuadro al que se mide que hoy, que acude a la cita muy necesitado. Dos puntos distancian a ambos equipos si bien el conjunto de la localidad de Vizcaya tiene un partido menos. Buenos recuerdos le trae el cuadro entrenado por Iñaki Bilbao a los de Xabi Molinet, pues ante ellos los granadinos cosecharon su primer triunfo en la tercera categoría del waterpolo nacional (11-10). Por tanto, esa será la renta a mantener por lo que todo lo que sea sumar se considerará como algo muy positivo pues permitiría ganar el average particular y seguir teniendo opciones de mantener la categoría, que la perderían los tres últimos clasificados.

Pero los números no ayudan al Inacua. En sus ocho desplazamientos, aún no ha sumado ni un punto, siendo el equipo que más goles ha encajado. Enfrente no es que tenga al mejor realizador, pero será el factor psicológico el que pueda marcar el choque. El Portugalete acumula tres derrotas consecutivas mientras que los metropolitanos tras sus dos triunfos consecutivos llegan con una gran confianza.

Un hombre destaca por encima de todos en el cuadro norteño. Se trata de Héctor Ríos, autor de 34 goles y auténtico líder de su equipo en ataque. Frenar su caudal ofensivo será el primer paso para acercarse un poco más a la permanencia.

El choque se disputa esta tarde a las 19:00 horas.