Inmerso en la buena racha

Pasito a pasito ahí está el Covirán, oteando el horizonte inmediato desde todo lo alto de la clasificación. Y sin ningún acompañante. Quedan dos jornadas para completar la primera vuelta y el objetivo de la Copa está al alcance de la mano, tanto que a lo que hay que aspirar es a repetir lo del año pasado: quedar primero y jugar la Copa LEB Plata en el Palacio. Eso sí, iterar la primera vuelta, no la segunda ni, sobre todo, el play off. Vamos, que no hay que bajar la guardia.

en racha

No es moco de pavo sumar cinco victorias consecutivas. Esto es lo que han hecho los muchachos de Pablo Pin, que a base de resultados han sabido reaccionar cuando dos derrotas seguidas parecía que les iba a descolgar de la cabeza de la tabla. En lo que a marcadores se refiera, el conjunto nazarí es el que parece haber metido la quinta. Ningún equipo de los de arriba ha sabido mantener el ritmo marcado desde Granada, tanto que a día de hoy el liderato es cosa de un equipo: el nuestro.

como un ciclón, pero...

En Ávila el compromiso no era fácil. Y parecía que lo iba a ser cuando el Covirán saltó a la pista embravecido y, con los números a la vista, dejó la sensación de dejar el partido casi sentenciado en los primeros diez minutos (7-27). Pero parece que a este equipo le va la marcha, se 'dejó' remontar para luego dejar que los abulenses murieran en la orilla. Al final, lo dicho, quinto triunfo de Pin y compañía.