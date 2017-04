Isco, una incógnita de presente y futuro

Isco es hoy la sensación del Real Madrid por su espectacular y decisiva actuación ante el Sporting, una exhibición tras la cual se esconden dos interrogantes: ¿Será titular ante el Bayern de Múnich? ¿Seguirá en el equipo blanco la próxima temporada?

Si el Real Madrid conquista finalmente el título de Liga, una buena parte de la responsabilidad se le deberá atribuir a Isco, quien el sábado rescató a su equipo con dos goles sensacionales, el último en el descuento, y toda una demostración de liderazgo.

Isco apareció en un momento complejo. No sólo para su equipo, sino para él. Relegado a puestos traseros en la rotación de Zinedine Zidane, no tuvo problemas para mostrar toda su clase cuando todas las miradas se centraban en él.

Si en la Liga es el duodécimo futbolista con más minutos jugados en el Real Madrid -1.387 en 26 partidos-, en la Liga de Campeones es el tercer jugador con menos participación por detrás de Rubén Yáñez, tercer portero, y el delantero Mariano. Con apenas 77 minutos acumulados, hasta Coentrao ha jugado más que él.

Sucede que mañana el Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en busca de las semifinales de la Liga de Campeones y se da por seguro que Gareth Bale no jugará al tener problemas en un sóleo. De hecho, el galés no se entrenó ayer junto a sus compañeros.

Ahora la cuestión es ver si Zidane se deja influir por la exhibición de Isco ante el Sporting o si por el contrario mantiene su desconfianza hacia el malagueño. La otra opción con más probabilidades, Marco Asensio, firmó una gran actuación en Múnich saliendo en el segundo tiempo. Isco no jugó ni un minuto de ese encuentro.

Y ya más a largo plazo queda la cuestión pendiente de su renovación. Con contrato hasta 2018, Isco sigue sin ampliar su vínculo y ya aparecieron probables destinos entre la prensa, que mencionó a equipos como Juventus, PSG o el propio Barcelona.

Zidane manifestó su admiración por él tras lo ocurrido en Gijón: "Es un futbolista que me gusta muchísimo. Su sitio es aquí". Pero los hechos -los minutos- no se corresponden con sus halagos. De paso, Isco salvó a un Zidane que sin duda hubiera recibido muchas críticas si no hubiera ganado en Gijón, donde puso un equipo con nada menos que nueve novedades respecto al que ganó en Múnich.

Por otra parte, Isco deslizó que quiere seguir en el equipo: "Desde el primer momento dije que me quiero quedar en el Madrid, y quiero quedarme muchos años". Pero también añadió: "Lo veremos a final de temporada". Tiene que pensarlo y quizá ver si es importante para Zidane hasta junio.

Lo concreto es que el Real Madrid llegará al clásico ante el Barcelona con tres puntos de ventaja y un partido menos que los azulgrana, lo que le mantiene como favorito al título de Liga. Y eso se lo debe a Isco, incógnita de presente y futuro.