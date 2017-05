Iván Martínez, nocaut

Iván Martínez no jugará más en lo que queda de temporada. El escolta, que se lesionó el pasado viernes, tiene roto el peroneoastragalino anterior del tobillo derecho, por lo que Pablo Pin no podrá contar con él para el resto de los play off. El club enviará el informe a la Federación Española de Baloncesto (FEB) y estudiará la opción de incorporar a un jugador si la respuesta es positiva.

Fue en el último minuto del primer partido de los cuartos de final de la fase de ascenso a LEB Oro. Iván Martínez fue a por un rebote con tan mala fortuna que se dobló su tobillo derecho al apoyarlo sobre el parqué del Palacio de Deportes. El resultado, una rotura del ligamento anterior del tobillo derecho que le hará perderse lo que queda de temporada.

El club solicitará permiso a la FEB para incorporar un jugador a la plantilla

El club granadino, tras quedarse sin una de sus piezas más importantes de su plantel en el momento más importante de la temporada, enviará el informe médico que determina la lesión de Iván Martínez a la FEB, que debe responder si la Fundación CB Granada puede realizar algún fichaje para el mes que le podría quedar de competición en caso de llegar a la final de los play off por el ascenso a LEB Oro. En función de la respuesta del órgano federativo, el club valorará la posibilidad de incorporar a algún jugador, siempre dentro de las condiciones exigidas por el máximo organismo del baloncesto en España.

La Fundación CB Granada se acogerá al artículo 4.3.1, punto 5 de la normativa de competición, que dice: "De manera excepcional, y siempre que el club solicitante no haya superado el número máximo de altas, podrá autorizarse la inscripción de licencias una vez concluido el periodo de inscripción, cuando un jugador de la plantilla cause baja por lesión de carácter físico superior a cuatro meses de inactividad y recuperación, siempre y cuando la inscripción del nuevo jugador, no requiera la concesión del transfer internacional. Deberá presentarse certificado médico en el que conste la fecha de lesión del jugador, debiendo haberse producido la misma una vez concluido el periodo de inscripción".

El Área Médica de la FEB informará al Departamento de Licencias de la FEB de la gravedad de la lesión y tendrá la facultad de solicitar cualquier documentación y realizar una revisión médica, en caso que lo estime oportuno. Una vez recibido este informe y el resto de documentación, el Departamento de Licencias concederá dicha autorización, siempre que se haya cumplido, por parte del club, con todos los requisitos.

La inscripción del nuevo jugador y la consecuente baja del lesionado deberán producirse obligatoriamente dentro de los siete días posteriores a la autorización concedida por el Departamento de Licencias. El jugador lesionado, en este caso Iván Martínez, no podrá tramitar licencia ni con su club ni con cualquier otro hasta que hayan transcurrido los cuatro meses desde su lesión o hasta la conclusión de la temporada en curso.