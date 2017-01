Jesús, siempre Jesús

De todos los duelos particulares que se vivieron ayer en el Palacio de Deportes, uno de ellos centró la atención de los aficionados que se dieron cita en la instalación del Zaidín. Se trató del que midió en la zona a dos 'veteranos de guerra', amigos y ex compañeros, que lideran a sus equipos dentro y fuera de la cancha.

Jesús Fernández y Guillermo Rejón, dos históricos que suman entre ambos 81 años, 41 el 'americano' de Villena y 40 el canoso de su compañero de batallas. Pero parece que los años no pasan para ellos. Si bien es cierto que esta temporada el nazarí no está siendo tan decisivo y se le está dosificando para llegar en la mejor forma posible a la fase final de la temporada, el de ayer era un encuentro para él. Rejón, por su parte, si está siendo mucho más decisivo para el cuadro del granadino Miguel Ángel Zapata en la Liga regular. Es el máximo anotador y reboteador de Lucentum y ayer lo volvió a demostrar.

Sus duelos en la 'pintura' fue de lo más atractivo del choque en el Palacio de DeportesAmbos lideran a sus equipos en anotación y presentaron números similares en valoración

Ambos llegaron a ser compañeros precisamente en Alicante. De hecho, el 6 de junio de 2013 lograron juntos el ascenso a la ACB de la entidad levantina frente a Andorra. Como no podía ser menos, ambos se emparejaron desde el inicio. El de ayer era uno de los días importantes de la temporada y los mejores jugadores tenían que estar en pista desde el primer momento. No tardaron mucho en aportar cosas a sus respectivos equipos. Rejón capturó un rebote en la primera acción de ataque del Covirán. Pero el '18' rojinegro no tardó en devolvérsela con un triple en la cara. Antes, cometió su primera falta al ir al rebote que capturó…Rejón. El ala-pívot de Alicante es el auténtico alma mater de los de Zapata. Incluso se le vio en más de una ocasión subir la bola.

En primer duelo en la pintura de los muchos que hubo se vio en el ecuador del primer acto saliendo vencedor el visitante. Pero había que repartir los minutos y el de Villena se fue al banco a tres minutos del final del cuarto, algo que hizo su homólogo a 1:15 tras pedir tiempo muerto Pablo Pin. Rejón aprovechó su ausencia para anotar sus dos primeros puntos y poner arriba a su equipo (15-17). Sin embargo, con Uta en pista sufrió mucho más. Su envergadura le hizo capturar hasta cuatro rebotes ofensivos para desesperación del jugador nacido en Madrid.

El buen rendimiento de Alejandro Bortolussi y Uta hizo que Fernández no volviera a pista hasta mediado del segundo cuarto con 29-31 en el electrónico. Pero cuando lo hizo se volvieron a repetir los cara a cara. Así, a 2:20 del descanso, se comió la clásica finta del nazarí cuando juega abierto para buscar una penetración en la que no estuvo acertado. Se midieron de nuevo tras otra jugada clásica del de Villena con giro en la pintura pero ahí Rejón, en la ayuda, le taponó su tiro.

Antes del receso, Jesús metió a su equipo en el partido con su segundo triple a 20 segundos del final para dejar un 39-42 en el marcador. Desde más allá de 6,75 llegaron sus únicos seis puntos en los dos primeros parciales, con tres rebotes pero un 0/4 en lanzamientos de dos que le llevó a una valoración de 3 puntos. Los números de Rejón fueron mejores sobre todo por su 3/3 en tiros de dos, los tres rebotes que capturó, otras tantas asistencias y dos recuperaciones para un 13 de valoración, el mejor de Alicante. Su único borrón, los lanzamientos desde la línea de tiros libres, donde tuvo un pobre uno de cuatro.

Tras el paso por vestuarios, ambos volvieron a salir de inicio. Jesús salió decidido a echarse al equipo a sus espaldas y así lo hizo. Anotó dos tiros libres para poner al Covirán por delante (45-44 a 7:08) y de nuevo con 47-46 tras ganarle la partida a su par, que se la devolvió en la siguiente acción con un tiro desde cinco metros. Pero estaba on fire y con el reverso made in Villena en la línea de fondo, tras el que sacó la primera falta de su par, anotó un tiro libre. Su buen tercer cuarto lo culminó con otra canasta de dos a 3:25. Siete puntos que lo convirtieron en el máximo anotador de su equipo con 13. Enfrente, la aportación de Rejón bajó mucho en puntuación aunque capturó tres rebotes más para su cuenta.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. El cuarentón del Covirán no regresó al choque hasta que faltaban 6:09 para el final, momento en el que choque cambió. Y lo hizo por la impresionante labor que realizó en todas las facetas. Lo primero que hizo tras su entrada en pista fue recuperar un balón. Peor no se quedó ahí. Dos canastas seguidas, otra recuperación, dos tiros libres y otros dos puntos permitieron a su equipo irse seis arriba (70-64). El Palacio enloquecía pero Guillermo no quería que aquello acabara así. Asumió responsabilidades en ataque y con seis puntos apretó el electrónico.

Pero sin duda, lo que quedará como ejemplo de motivación de un jugador con la amplia carrera del '18' nazarí fue el sprint que realizó a 26 segundos del final para recuperar otro balón, el definitivo. Evidentemente, la historia no podía terminar sin final feliz. Jesús Fernández fue nombrado, merecidamente, 'MVP' de la final. Aunque la imagen del choque llegó una vez concluido el encuentro con un abrazo con el que fue compañero tantos partidos en tierras alicantinas y una pequeña charla entre los ambos. Dos figuras que demuestran que cuando hay ilusión y compromiso por un deporte todo es posible.