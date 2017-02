John Jiang reitera su compromiso con el proyecto del Granada

El presidente del Granada CF, John Jiang, ha asegurado su total compromiso con el club rojiblanco independientemente de lo que ocurra al final de la temporada. Tras reiterar que su presencia en la entidad es a “largo plazo” y calificar de “complicada” la situación que atraviesa el conjunto que entrena Lucas Alcaraz, el propietario del Granada declaró de forma clara que “no abandonaremos este proyecto por los resultados deportivos del equipo”.Jiang hizo estas declaraciones en el transcurso de un encuentro informal con los medios de comunicación de Granada en el que reconoció que no está satisfecho por la trayectoria del Granada CF durante esta temporada, que tras 22 jornadas de Liga es penúltimo. No obstante, dijo que no pierde la esperanza y que a día de hoy hay que seguir luchando para lograr la permanencia, objetivo que, a su juicio, aún es posible. “No hay que perder al esperanza ni la confianza”, señaló.