Jorge Lorenzo dejará Ducati pero seguirá en MotoGP

Jorge Lorenzo, cuya continuidad en Ducati se ha puesto en duda, ha dicho en el circuito de Mugello que, "al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios", va a "correr al ciento por ciento dos años más en MotoGP, y será con una moto competitiva". "En Montmeló seguramente tendréis más información, pero del futuro sólo puedo decir esto", recalcó. Sobre las recientes declaraciones del director general de Ducati, Claudio Domenicali, que manifestó que Lorenzo "es un gran piloto que no ha sabido encontrar la forma de extraer lo mejor" de la moto, aseguró: "Él es el 'capo' y da sus opiniones, y yo debo respetarlas; pero yo le digo esto, yo no soy un gran piloto, soy un campeón", subrayó. "De aquí a final de temporada voy a dar el máximo de mí, como siempre he hecho, por el equipo y por los aficionados de Ducati, para intentar conseguir podios e incluso victorias, porque eso es lo que hacen los campeones", destacó Lorenzo. Por ello, señaló que su representante, Albert Valera, está mirando "otras alternativas".