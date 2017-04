Jornada de trámite para el Granada ante el colista

El Granada CF espera que el de hoy no sea el último encuentro de la temporada ante sus aficionados. Las chicas de Roberto Valverde reciben en el Estadio de la Juventud al Peña El Valle, colista del grupo que ya está descendido (12:00 horas). Lo normal es que las rojiblancas saquen el choque adelante sin muchos problemas. Sin embargo, para terminar primeras y jugar fase de ascenso necesitan que el Sevilla pierda alguno de los dos partidos que le restan aunque hoy no será fácil que lo haga. Las hispalenses se miden a domicilio al Luis de Camoens, también descendido, por lo que arrebatarle el liderato no será fácil.

Por su parte, el que tampoco podrá fallar es el Monachil. Las serranas están a tres puntos de la salvación con seis en juego para que acabe la temporada. Necesitan ganar en casa del Santa Teresa B (11:45 h.) y que el Híspalis caiga ante el Málaga para llegar a la última jornada con opciones de permanencia. Pero si caen y las sevillanas suman al menos un punto descenderán.