"Jugar octavos sería un sueño"

Yuri Santiago Syromolotov Netrebin (25 de julio de 1997) presume de ser "nacido y criado en Albolote" pese al orige ruso de su nombre y apellidos. Con ocho años le dio por la raqueta y ahora se va con una beca deportiva a la Middle Georgia State University. Y hoy debuta en su segundo Campeonato de España de Tenis, que se está disputando en Granada, frente al malagueño Daniel Monedero.

-¿Se ves en las grandes pistas del circuito algún día?

Monedero me ganó dos veces hace dos años, pero hay cosas que han podido cambiar y me hace ilusión este partido

-No quiero pensar en eso y, además, tal y como están yendo las cosas últimamente no lo veo ya dentro de mis posibilidades. Ahora tengo otros objetivos en mente.

-¿Cuáles son y por qué no lo ve ya posible?

-Ya llevo dos años intentándolo profesionalmente. He jugado circuitos ITF Future, pero causas económicas me obligan a dejarlo e irme a Estados Unidos con una beca deportiva. Quiero concentrarme en mi carrera y jugar al tenis al más alto nivel, pero sobre todo conseguir un respaldo para el futuro.

-¿Qué debería cambiar entonces en las instancias deportivas e institucionales?

-No es sólo en los organismos de la Federación de Tenis que tenemos aquí en España. Estados Unidos, por ejemplo, nos lleva unos años de ventaja increíbles en cuanto al deporte universitario. Aquí compañeros míos han ganado el Campeonato de España Universitario y, como mucho, les han compensado con uno o dos créditos universitarios. No dan becas y el deporte se valora mínimamente. Y en cuanto a la Federación Española, hay que hacer un lavado de cara, contratar gente nueva, y con nuevas ideas, y sacar más tenistas.

-¿Qué significa estar aquí?

-Mi caso ha sido un poco raro. Como me voy a Estados Unidos, por un tema de reglamento de la Liga Universitaria, me prohibían jugar torneos antes de matricularme ahora en enero. Al final hemos conseguido una norma especial que ahora sí me permitía jugar. Lo que pasa es que me lo dijeron a los dos días de borrarme del Campeonato de España. Podría haber jugado y hasta haber entrado en previa por la lista. Luego pedí ayuda al director técnico de la Federación Andaluza. También al director deportivo de la Española y al final salió la invitación y, además, en el cuadro final. Me hacía mucha ilusión jugar el Campeonato de España este año, como último torneo antes de irme a Estados Unidos. Y además en mi tierra. Y no sólo a mí, sino también a toda la gente que me viene apoyando todos estos años atrás y siempre me decía que a ver cuándo jugaba en Granada.

-¿Qué espera del partido contra Monedero?

-Lo tenemos muy planteado mi entrenador y yo. Va a ser un poco extraño. No sabemos cómo llega pero sí su estilo de juego. Teniendo en cuenta su experiencia es un rival muy a temer. Hace dos años jugué contra él dos veces y en ambas ocasiones perdí. Pero en dos años han podido cambiar muchas cosas y es un partido que me hace bastante ilusión jugarlo. Bastante.

-Más complicado sería cruzarse con Davidovich.

-Es otro rival con el que llevo pegando pelotazos desde chico y, siempre, siempre; eso lo tengo en mente; perdiendo con él en tercer set 6-3. El año pasado jugué contra él en primera ronda de previa de Martos. Gané el primer set y al final perdí en el tercero porque él jugó de escándalo. Pero no quiero pensar todavía en ese partido, sólo en el de Monedero y, si lo gano, ya se verá: quién sabe.

-¿Qué le supondría pasar a octavos?

-Sería increíble pasar la primera ronda. Es el segundo Campeonato de España absoluto que juego. El año pasado fui a Manacor. Perdí 6-0 y 6-1 con Pedro Martínez. La verdad es que ya octavos sería un sueño para mí. Además de que vengo de una lesión de dos meses. Llevo entrenando mes y medio y la verdad que sería una alegría para mí y para todos. Algo increíble.

-¿Por qué prefiere las superficies duras como esta de Granada y en qué benefician a su juego?

-Juego un tenis muy agresivo. Saque, derecha, saque, volea, defensa de contraataque... Me gusta más jugar en superficie dura no por mí, sino porque a los demás les cuesta más. No me molesta jugar en tierra batida, de hecho también me gusta, pero mi bola no va tan rápido y entonces a los demás les da tiempo a llegar a ella. Jugando en altura, la bola va aún más rápida, el saque me bota más y creo que es una ventaja poder jugar, además, en casa.

-Su potencia de golpeo y su revés a doble mano son las otras dos grandes bazas de su juego, ¿no?

-Sí, porque es lo que llevo practicando toda mi vida. El saque y la derecha. Sobre todo el saque. Llego a sacar a 230 y es un arma muy a tener en cuenta. Si, además, coloco bien el saque y sé jugar con él, tengo la mitad del partido ganado sólo sacando.

-Y sus casi dos metros, ¿los considera una ventaja o también tienen sus inconvenientes?

-El jugador bajo lo que tiene son buenas piernas y buenos golpes desde abajo. Puede crear muchos problemas a jugadores grandes, como yo, por ejemplo. Nosotros la ventaja que tenemos es que con dos pasos podemos llegar a la pelota, cubrimos más la red, en teoría sacamos más fuerte o mejor; aunque eso ya depende del entrenamiento que uno lleve. A mí, por ejemplo, me cuesta jugar bolas bajas, sobre todo en el revés. Pero eso son cosas que luego se tienen que trabajar en los entrenos.

-¿Por dónde cree que pasan sus aspiraciones para este torneo?

-Sobre todo yo creo que es la confianza. Llega un punto en el que todos jugamos bien y a un nivel parecido. Todo depende de la confianza y de los partidos que llevemos encima. Obviamente, un trescientos del mundo ha jugado muchos más partidos y más complicados que yo. Pero al final yo creo que todo es una cuestión de confianza.