Koeman, un nombre de peso para intentar sacar a Holanda de la crisis

La selección holandesa de fútbol ya tiene al entrenador que intentará sacarla de la crisis: el legendario ex defensor Ronald Koeman. Tras las experiencias fallidas de Guus Hiddink, Danny Blind y Dick Advocaat, la Federación de Fútbol de Holanda (KNVB) anunció oficialmente que Koeman será el nuevo seleccionador de la Oranje. El ex futbolista de 54 años firmó un contrato por los próximos cuatro años y su objetivo será clasificar a Holanda a la Eurocopa 2020 y dos años más tarde al Mundial de Qatar 2022.

Su primer torneo será la nueva Liga de Naciones de la UEFA, que comienza en la segunda parte de 2018, en la que Holanda compartirá un duro grupo con Alemania y Francia. Antes de ello, se estrenará en un amistoso ante Inglaterra en Ámsterdam el 23 de marzo. Koeman era un elegante defensa que ganó la Eurocopa de 1988 con Holanda y que marcó el gol que le entregó al Barcelona en 1992 su primera Copa de Europa.

Tras colgar las botas a finales de la década de los 90 dio el salto a los banquillos. Entrenó a equipos de Holanda, Portugal, España e Inglaterra. Su último trabajo fue en el Everton, donde fue despedido en octubre.

Koeman tomará las riendas de una Holanda deprimida. Tras quedarse fuera de la Eurocopa 2016, fue incapaz de clasificarse tampoco al Mundial de Rusia 2018, por lo que Advocaat fue despedido como técnico. "Sé que no será fácil, pero tengo confianza pese a todo. Veo mucho potencial en el equipo", señaló el nuevo entrenador en su presentación.

"Que no tengamos los mejores jugadores no quiere decir que no podamos tener un buen equipo. Queda tiempo todavía para el próximo gran torneo", indicó Koeman, que en la nueva etapa no podrá contar con Arjen Robben tras el retiro de la estrella del Bayern Múnich de la selección. Junto a Koeman fue presentado el ex futbolista Nico-Jan Hoogma como nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Holanda. Hoogma también tendrá un contrato hasta 2022.