Krychowiak, de fichaje millonario al filial del PSG

Grzegorz Krychowiak, medio centro polaco por el que el París Saint-Germain (PSG) pagó este verano al Sevilla 33 millones euros, pidió jugar en el filial parisino para sumar minutos, desveló este sábado el técnico del PSG, el español Unai Emery.

"Hay competencia en ese puesto (medio centro). Creo que (Adrien) Rabiot está haciendo buen trabajo. Es una posición específica y difícil de cumplir. No he convocado a Krychowiak. No jugando con nosotros, él prefiere jugar con el filial para mantener el ritmo", contó Emery en rueda de prensa previa al PSG-Toulouse.