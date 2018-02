Landa cree que estará arriba en la Vuelta a Andalucía

El español Mikel Landa (en la foto situado a la derecha junto a Alejandro Valverde y Nairo Quintana) estrenará mañana su nuevo maillot del Movistar en la Vuelta a Andalucía con ambiciones renovadas y convencido de que, a pesar de que otros rivales están más rodados, podrá optar a "los puestos delanteros". "Estar disputando la Vuelta será complicado porque la gente viene ya muy rodada. Algunos han empezado en Australia, otros han estado en Mallorca y Valencia, pero yo he entrenado bien, estoy en una buena forma y aunque me falte ritmo de competición, creo que puedo estar en los puestos delanteros", dijo el ciclista alavés. El excorredor del Sky explicó que no conoce el recorrido de la 64 edición e irá "día a día", si bien la montaña y la cronometrada final podrían resultar los puntos claves de la carrera. Para el ciclista vasco será una prueba especial, con nuevo maillot y proyectos nuevos, y su idea es comenzar con buen pie: