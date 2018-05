LeBron iguala la serie frente a Boston con otro récord

No hay jornada en el play off en la que LeBron James no se convierta en la gran figura de los Cavaliers y alcance nuevas marcas, como la lograda en la madrugada del martes al convertirse en el jugador que más puntos ha anotado en una fase final.

Lo consiguió después de anotar 44 puntos, darle la victoria a su equipo ante Boston Celtics (111-102) en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este, empatar la serie a 2-2 y superar la marca del legendario Kareem Abdul-Jabbar.

James anotó un tiro en suspensión a falta 3.11 para que concluyese el segundo cuarto y alcanzó las 2.357 canastas desde que compite en los play off de la NBA, dejando a Abdul-Jabbar sin una marca que parecía imposible superar.

"Saber de dónde vengo, una ciudad pequeña a 54 kilómetros al sur Cleveland, y escuchar que estoy en la misma categoría de los más grandes en la competición, es simplemente genial", declaró James, que ahora ya tiene 2.368 canastas.

"Observo las estadísticas y para un niño que realmente no le importaba mucho anotar es algo más fantástico". La estrella de los Cavaliers, que por sexto partido ha logrado 40 puntos o más en el play off también incrementó a 33,7 el promedio por choque, la segunda mejor marca de su carrera en la fase final, después que en el 2009 lograse en 14 encuentros 35,3 tantos.