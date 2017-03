Leves mejoras físicas para Eguibar y Castellet

Las miradas del equipo español observan con cierta preocupación el estado físico de dos de sus mejores opciones de medalla, Lucas Eguibar y Queralt Castellet, ambos renqueantes de unas lesiones producidas semanas antes de estos Mundiales de Sierra Nevada.

El pasado domingo, Lucas Eguibar, apodado 'Luki', renunció a competir en la prueba de la Copa del Mundo que tuvo lugar en la estación de La Molina debido a unas fuertes molestias lumbares de la que parece evolucionar. "Estoy bastante mejor, hoy -por ayer- he hecho un par de bajadas libres y me he encontrado muy bien. Soy optimista", manifestó a Efe el donostiarra en Sierra Nevada. "También, obviamente, estuve de nuevo con el fisioterapeuta", añadió el rider, que también fue protagonista de la retransmisión de Televisión Española.

"El martes estuve en un baño de burbujas regenerativo con agua muy caliente. También hice ejercicios, estuve en el fisio y luego estuve en la piscina, haciendo natación y ejercicios de movilidad en el agua, antes de bajar a Granada, a la ceremonia de inauguración", explicó a Efe Lucas Eguibar.

Por su parte, Queralt Castellet, medallista de plata de halfpipe de snowboard en los Mundiales de Kreischberg (Austria) hace dos años, y que llegó 'tocada' a los de Sierra Nevada y se probó por primera vez en pista ayer indicó que sintió "algo de dolor, pero era soportable". La de Sabadell tiene rota la muñeca izquierda y dañada una vértebra, lesión que se produjo mientras entrenaba en la localidad austriaca de Kitzsteinhorn, uno de sus lugares de preparación habitual.

Ayer, la snowboarder catalana efectuó su primera prueba en la pista de competición del próximo sábado. "He estado testando el pipe en relación a mi cuerpo y la prueba ha sido positiva", declaró Queralt este miércoles en Sierra Nevada.

"He sentido algo de dolor pero era soportable. Espero ir aún mejor en el entrenamiento de mañana y poder pelear en condiciones en la clasificación del viernes", explicó la campeona barcelonesa en la estación penibética.