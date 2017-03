Ligera ventaja agustina

El CP Agustinos Drop Artist logró ayer una ligera ventaja en su pelea por el pase a las semifinales del play off de Primera Nacional de baloncesto femenino. Las colegiales derrotaron al CB Gades por 65-59 y tendrán que defender la renta de seis puntos en tierras gaditanas. Juan Ramón Ruiz y las suyas se acabaron llevando un partido muy igualado en el que consiguieron despegarse tímidamente en el tercer cuarto para, en el último, mantener la distancia hasta ganar.

Después de unos primeros compases en los que ambos equipos se dedicaron a tantearse, el Agustinos entró poco a poco en el encuentro. El CB Gades, por su parte, estuvo más tímido en el inicio, pero su buena defensa sólo les hizo caer por dos puntos al final del primer período (18-16). Prácticamente el mismo sendero siguieron los siguientes diez minutos, con unas locales que volvieron a aumentar su ventaja hasta los cuatro de diferencia.

El mejor momento para las agustinas, sin embargo, llegó en el tercer período. El descanso sentó peor a las visitantes y las de Ruiz supieron aprovecharlo. El 55-47 puso en bandeja la victoria para las granadinas, aunque las de Cádiz no se rindieron. Ello obligó al conjunto colegial a estar alerta en todo momento, lo que le posibilitó que su rival al final no sólo no consiguiese la remontada, sino que únicamente recortase dos puntos de su valiosa renta.