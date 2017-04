Llega el momento de la verdad

Llega la hora de la verdad. El Covirán comienza hoy la lucha en un play off en el que participan ocho equipos y sólo uno saboreará las mieles del triunfo, pues el que se imponga será que el que consiga el ansiado ascenso a la LEB Oro, objetivo de esta temporada para el club nazarí.

Los granadinos, que no fueron capaces de hacer valer su favoritismo para quedar campeones de la temporada regular, posición que daba derecho a subir de categoría de forma directa, ahora tienen que solventar tres eliminatorias al mejor de cinco partidos. Sólo así se ganará sobre la pista el derecho de militar la próxima temporada en la segunda categoría del baloncesto nacional. En todas estas eliminatorias y mientras esté 'vivo', el Covirán contará con el factor cancha a su favor, privilegio que se ganó al proclamarse campeón de la Copa LEB Plata a la conclusión de la primera vuelta de la temporada regular. Este detalle, esta ventaja, hace que los de Pablo Pin partan como favoritos en esta fase definitiva que se inicia hoy.

El estado de De Cobos, De Lattibeaudiere y Jesús Férnandez, lo que más preocupa

El primer rival de los granadinos en la fase de ascenso es el Basket Navarra, conjunto que acabó noveno en la clasificación de la temporada regular y que, a priori, no debe ser un problema para las huestes de Pablo Pin, que en buena lógica deberían solventar la eliminatoria por la vía rápida. Entre esta noche (Palacio de Deportes, 21:00 horas) y el domingo (12:30), día del segundo enfrentamiento, también en el recinto del Zaidín, el Covirán Granada debe tener puesto un pie y medio en la siguiente ronda. Sobre el papel, hay que insistir, la superioridad de los nazaríes es absoluta y todo lo que no sea solventar con autoridad este primer play off se considerará como un rotundo fracaso. Eso sí, no pasa por ninguna cabeza que Navarra esté en la próxima eliminatoria.

Para el primer encuentro ante los navarros, Pablo Pin podrá volver a contar de nuevo con todos sus jugadores tras algunas semanas sin la plantilla al completo debido a las lesiones de Jesús Fernández, Tyran de Lattibeaudiere y Carlos de Cobos. A pesar de que los tres se vestirán de corto esta noche, ninguno de ellos llega en plenitud de condiciones físicas. El brasileño y el jamaicano ya tuvieron minutos en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, mientras que el de Villena afrontará la cita después de dos semanas de descanso, aunque con molestias en el cuello.

El Coviran Granada tiene que imponer desde el principio un ritmo alto, ya que debe aprovechar su mayor amplitud de plantilla con respecto a Navarra.

El equipo dirigido por Joaquín Prado tiene un quinteto de auténtico lujo con jugadores contrastados como Adri Fuentes, Iñaki Narros o Víctor Hidalgo, que tienen experiencia en LEB Oro. Su mayor peligro a nivel ofensivo es Iñaki Narros. El escolta ha promediado a lo largo de la temporada 16,8 puntos, por lo que minimizar su impacto resultará clave en la eliminatoria.