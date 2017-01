El Loja se lleva el derbi y sigue con su escalada

El Loja se llevó el derbi granadino de Segunda División de fútbol sala femenino ayer tras ganar a domicilio al Monachil 2013 por 3-5. Las lojeñas dominaron el partido y siempre estuvieron por encima en el marcador frente a un equipo serrano cuyo juego a la contra no le salió como esperaban.

Fue un encuentro vistoso en el que, pese a todo, se notó el parón navideño en el ritmo. En un Pabellón Manuel Robles prácticamente lleno, el choque comenzó con posesión para las de Javier Castañeda, que sorprendieron a las locales con su apuesta ofensiva. En poco tiempo, los goles de Elvira y Nerea pusieron un 0-2 que no pudo levantar el Monachil y con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, las locales salieron más enchufadas y, en el minuto 27, recortaron distancias tras una buena jugada. Sin embargo, eso no achantó al Loja, que continuó con su juego de ataque y volvió a abrar brecha poco después gracias a, de nuevo, Elvira. Todo parecía indicar que el partido se decidió cuando Nerea hizo su doblete y colocó en 1-4 en el luminoso, pero un tanto de penalti de las jugadoras 'azulillas' volvió a poner emoción. Entonces, las monachileñas comenzaron a jugar de cinco, y eso fue aprovechado por las visitantes que, con un tiro desde su propio campo de Ana, batieron la puerta vacía de su rival. Poca logró poner el 3-5 a muy poco del final, pero el Monachil no tuvo tiempo para más y no consiguió empatar.