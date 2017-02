El Loja, sin margen de error

El Loja vuelve esta mañana (12:00 horas) al Medina Lauxa, escenario en el que recibe al penúltimo de la clasificación, el Dos Hermanas San Andrés, y en el que los lojeños se vienen encontrando más cómodos en las últimas semanas. Las ocho jornadas consecutivas sin ganar fuera de casa de los de Funes así lo confirman.

Desde luego, si los lojeños quieren seguir optando a un puesto entre los cuatro primeros están obligados a sumar los tres puntos en un choque el que el rival también se juega mucho, ya que está instalado en los puestos de descenso. Eso sí, no se puede olvidar que en su última salida, hace dos semanas, los malagueños fueron capaces de empatar en el campo del segundo clasificado, el Antequera, después de remontar un 2-0 en contra.

El Dos Hermanas San Andrés ha mejorado en las últimas semanas. Después de encadenar ocho derrotas consecutivas a domicilio, en las tres últimas salidas han sacado una victoria y un empate. La llegada a sus 44 años del veterano Catanha, junto al resto de incorporaciones que ha venido realizando el equipo con jugadores como Canillas, Sufian o Álex Tejada, le han dado otro aire al cuadro malagueño, que vuelve a creer en la salvación.

Pese a sus últimos resultados a domicilio, el Loja sigue cerca del grupo de cabeza. Tan sólo tres puntos separan a los lojeños del play off, aunque en este momento hay tres equipos por delante de esa cuarta plaza: Huétor Tájar, Martos y Motril. Los lojeños llevan mucho tiempo sin enganchar dos victorias consecutivas y en las últimas semanas han ofrecido dos caras, una en casa, en la que al menos están sumando de tres en tres, y otra fuera del Medina Lauxa, donde no está acompañando la suerte con esas ocho jornadas seguidas sin ganar.

Funes ha señalado que el equipo no mira más allá del siguiente partido, y que no es una obsesión la cuarta plaza. "Nunca hemos mirado si somos primeros, octavos o cuartos, simplemente tratamos de competir en cada partido y mantener nuestra idea de juego; ya veremos después hasta donde nos permite llegar", señala. Eso sí, reconoce que "hemos entrado en una dinámica en la que no nos están saliendo las cosas y queremos cambiarla". Sobre el rival, el entrenador del Loja destaca que "ellos han cambiado bastante, con varias incorporaciones que les están permitiendo competir en todos los partidos, tienen necesidad de sumar y luchan cada partido, como demostraron en el campo del Antequera donde levantaron dos goles en contra".

De cara al choque de esta mañana, el técnico lojeño recupera a Garrido, aunque Seco sigue siendo baja una semana más. Funes tampoco podrá contar con Del Moral, que se retiró con molestias en Motril y está pendiente de unas pruebas para conocer la causa de su dolencia. Los lojeños únicamente han realizado una incorporación en este mercado de invierno. El central Javi Maldonado, que venía entrenando con el equipo prácticamente desde inicio de temporada y que finalmente se queda con el equipo después de tramitar la ficha.

En cuanto al posible once, el Loja podría formar con Darío, Choco, Nino, Javi Pérez, Álex Romero, Álex Moreno, Rafilla, Diego Gámiz, Pina, Garrido y Plata.

El encuentro será dirigido por el colegiado almeriense Cantón Martos.