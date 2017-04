El Loja, a por la octava victoria seguida en casa

Tras la derrota en el derbi ante el Atarfe la pasada semana, el Loja vuelve esta mañana al Medina Lauxa (11:30 horas), escenario en el que los lojeños han ganado sus siete últimos partidos, una racha que quieren seguir prolongando con motivo de la visita del San Pedro. Los malagueños tienen ya asegurada la permanencia en la categoría y apenas se juegan nada en el choque de cara a la clasificación.

Los de Funes afrontan el último choque antes de iniciar su particular Tourmalet con los tres primeros de la clasificación, por lo que no pueden fallar esta mañana si quieren todavía seguir aspirando al play off. De hecho, el equipo lojeño no tiene prácticamente margen de error y está obligado a ganar los seis encuentros que le restan.

Funes vuelve a perder efectivos una semana más, lo que le obligará a tener que seguir echando mano del equipo juvenil. Álex Romero se perderá el choque por acumulación de amonestaciones, tras ver la quinta amarilla el pasado domingo. Además, Michel es baja por un esguince de rodilla. En el lado positivo destacan la vuelta de Álex Moreno, que cumplió sanción en Atarfe, y la de Manu Fernández, que vuelve a la convocatoria tras un mes de baja por lesión. El técnico lojeño tendrá que cumplir la convocatoria con los juveniles Miguel, Carlos y Sera.

De esta forma, el posible once podría ser el formado por Mazo, Choco, Nino, Álex Moreno, Seco, Rafilla, Pina, Gallo, Keko, Del Moral y Diego Gámiz. El resto de la convocatoria estaría formado por Miguel, Manu Armillas, Manu Fernández, Carlos y Sera.

En cuanto al San Pedro, el equipo de Boris recupera a Wyatt y Salvi tras superar sendas lesiones, pero no podrá contar con Juanpe, que deberá cumplir tres partidos de sanción tras su expulsión ante el Malagueño en la última jornada.

El choque será dirigido por el colegiado sevillano Serrano Sánchez.