López-Cózar, profesional

Granada tendrá doble representación en los pelotones de las mejores carreras ciclistas internacionales en 2018. Al salto de Álvaro Cuadros al equipo Continental Profesional de Caja Rural, confirmado la pasada semana, se une la de Juan 'Chupe' López-Cózar, quien da el salto a la categoría Continental de la mano del nuevo proyecto del Fundación Euskadi, presidido y apadrinado por Mikel Landa.

El joven ciclista lojeño ha cerrado su mejor temporada en categoría amateur en las filas del equipo vasco, siendo el líder del ranking individual de la Real Federación Española de Ciclismo, además de cerrar cinco victorias individuales de etapa y una vuelta como la de Villarreal. Todo eso, además de su buena actuación en la Copa de España, le ha hecho dar el salto al escenario Continental y de brindarle la oportunidad de firmar un año de contrato con el nuevo proyecto vasco.

Correr copn los mejores ciclistas del mundo en el equipo de Mikel Landa es una ilusión tremenda"

"Todo se ha producido a final de temporada. La Fundación Euskadi ha pasado de no saber si podría tener equipo en 2018 a contar con un equipo Continental con la llegada de Mikel Landa a la presidencia. Él decidió tomar las riendas porque es la escuela donde se formó y la próxima temporada nos va a dar la oportunidad a seis compañeros del equipo amateur y a otros cinco que vienen de otros equipos fuertes", reconoce 'Chupe' López-Cózar a Granada Hoy.

La noticia no se la dio otro que su nuevo presidente y padrino: "Sobre finales de agosto me sonó el teléfono y al contestar me dijo que era Mikel Landa, que tenían confirmado que iban a sacar un equipo Continental y que contaban conmigo para ese proyecto", algo que el joven ciclista granadino reconoce como "un sueño". "Poder en 2018 correr con los mejores ciclistas del mundo, con un gran calendario y con un equipo que detrás lleva el nombre de Mikel Landa es una ilusión tremenda".

Y es que 'Chupe' López declinó a finales de 2016 ofertas de Portugal de equipos profesionales con los que dar el salto por la oportunidad de correr en una de las mejores canteras de España, pese a que fuera quedarse una temporada más en el campo amateur. "Mi entrenador allí, Jorge Azanza, me llamó y me convenció para trabajar bien, hacer un buen año e intentar pasar con la oportunidad de un equipo más fuerte. Confió en mí, hemos hecho un gran año y se ha producido ése salto que tanto tiempo llevo esperando", confiesa.

El próximo año le dará la oportunidad de correr junto a los mejores, pese a que la etiqueta de solo Continental le privará a su equipo de correr grandes pruebas World Tour como La Vuelta. "Todavía no hemos hablado de calendario con el equipo, pero me hace mucha ilusión correr la Vuelta a Andalucía, la Clásica de Almería, que también es aquí cerca, y otras pruebas importantes como Vuelta a Burgos que éste último año la ganó Mikel Landa". El calendario también le llevará a correr vueltas fuera de España, algo que "ilusiona mucho" al granadino.

En cuanto a objetivos, para Juan 'Chupe' López el principal es "adaptarme", ya que el salto de categoría será grande, sobre todo con un posible arranque de temporada junto a los mejores: "Los ritmos y los kilometrajes van a ser bastante duro. Vamos a tener carreras en las que vamos a correr con los mejores del pelotón. Si empezamos en Mallorca ya hemos visto como en los últimos años Valverde ha ido a ganar. El objetivo es ir poco a poco progresando y hacer un año lo mejor que podamos, trabajando para el equipo siempre".

La ilusión que desprende le hace, por último, no marcarse un techo, pese a la dificultad que encontrará en terreno y rivales: "La profesionalidad con la que nos hace trabajar el equipo no hará estar bien para dejarnos ver en escapadas. Si algún día podemos disputar alguna carrera lo daremos todo, aunque habrá que ver hasta dónde podemos llegar en el primer año", finaliza.