Luis Enrique: "Conviene apretar al máximo en la Liga"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que, tras el último traspié ante el Betis, "conviene apretar al máximo" en la Liga, donde su equipo ocupa la segunda posición, a cuatro puntos del Real Madrid y con un partido más que el líder.

En la víspera del encuentro del sábado (16:15 horas) disputará ante el Athletic Club de Bilbao, el técnico ha puntualizado que todavía no se está jugando "el tramo más decisivo de la temporada", si bien ha instado a sus jugadores a encontrar la regularidad en lo que queda de campeonato.

"En la Liga, competición de la regularidad, no estamos siendo muy efectivos. Es evidente que conviene apretar al máximo para ganar puntos a través de nuestra idea futbolística y de hacer las cosas bien", ha puntualizado Luis Enrique, quien ha precisado que "vaticinar ahora quién va a ser campeón de Liga es muy difícil", ya que, en su opinión, van a haber distintas opciones hasta el final.

Considera el preparador azulgrana que mañana ante el Athletic Club se enfrentarán a un equipo que "siempre resulta complicado", especialmente con la presión avanzada que practica el equipo entrenado por Ernesto Valverde.

Precisamente, cómo superar la presión alta se ha convertido en uno de los rompecabezas para Luis Enrique en los últimos encuentros: "Trabajamos todas las fases del juego. Aspectos de juego en inicio de la jugada, aspectos de juego en finalización. Otra cosa es que los jugadores puedan encontrar esas opciones para superarlos".

En este sentido, ha señalado que el cuerpo técnico "intenta buscar soluciones" tácticas para que su equipo se imponga en cada situación, si bien ha dejado claro que en ningún caso significa renunciar a la "filosofía de juego" del club azulgrana.

"La filosofía que tenemos en el club, que conozco a la perfección, es la filosofía que más me gusta. Cómo ganas es la clave y lo que buscamos nosotros es hacerlo con un estilo determinado. En todas las sesiones buscamos el objetivo de tener el control del partido, saber lo que quieres hacer con el balón", ha aseverado.

Luis Enrique también ha sido preguntado por Neymar da Silva, uno de los jugadores que más faltas recibe y que, en cambio, más amonestaciones ve. "Es una evidencia que mis jugadores son de los que más faltas reciben y, curiosamente, son los más sancionados. Allá cada uno con su conciencia. Hay campañas para desacreditar que se tiran y hay campañas en los mismos medios para decir lo contrario. Es curioso", ha agregado.

Dos de los jugadores que podrían regresar en las próxima fechas son Andrés Iniesta y Sergio Busquets, que han empezado a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros y afrontan la última fase de recuperación de sus respectivas lesiones.

"Falta la decisión de los médicos y del propio estado físico de los jugadores, pero es una gran noticia recuperar a jugadores", ha celebrado. También ha elogiado Luis Enrique la decisión del club de nombrar a Ronaldinho como embajador de la entidad, de quien ha dicho que "fue uno de los pioneros de la alegría, con su sonrisa".

No ha querido opinar, en cambio, sobre la posibilidad de que la junta directiva y los miembros del Dream Team no se pongan de acuerdo para celebrar los 25 años de la primera Copa de Europa azulgrana que se conmemora este año. "Yo jugando un partido cada tres día, vivo por y para el rival. Estas cosas institucionales tendrán una solución. No conocía esta noticia y no tengo ningún interés en pronunciarme", ha zanjado.