Luis Enrique no se ve en otro sitio que no sea el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que su futuro estará ligado al club blaugrana y si no es así "no será en ninguna parte". "No tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, con mi familia aquí y disfrutando mucho. Pero hay una parte dura de esta profesión y tengo que valorar de cara a próximas temporadas. Tengo tiempo, el club se mantiene a mi lado y seguiremos planificando el futuro inmediato. Sé que si no es aquí no será en ninguna parte", dijo Luis Enrique en una entrevista con Barça TV.

No eludió las preguntas relacionadas con Aleix Vidal, "quizás el único jugador que ha contado menos de una forma clara", especificó el responsable del banquillo culé. "Ya sabemos que esto del fútbol es injusto. Fue una decisión que tuve que tomar a raíz de los primeros partidos de competición y tras lo que vi en pretemporada. Tengo por norma casarme muy poco, me caso con mi mujer y es la única que me aguanta", manifestó Luis Enrique, que dijo -a su vez- que Aleix es "uno de los tíos más simpáticos y que más cachondeo generan en el grupo".

"Creo que le caigo más o menos bien, quizás ahora un poco peor que antes, pero no tengo nada en contra de Aleix ni de ningún jugador. Si sigue demostrando ese nivel volverá a tener oportunidades. El partido de Champions ante el Borussia fue una grata sorpresa porque jugó de una manera espectacular", admitió el preparador asturiano.