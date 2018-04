El Maracena dice adiós al Grupo IX

Tres victorias, una derrota, un empate con consecuencias dramáticas y un duelo suspendido fue el balance de la trigésimo novena jornada de Liga en el Grupo.

Cinco partidos se disputaron aunque la atención estaba centrada en la Ciudad Deportiva de Maracena, donde un histórico como es la entidad azulilla podía bajar tras ocho años en la categoría como así fue. A los maraceneros sólo les valía la victoria para evitar el descenso matemático, pero empataron con el Atarfe a un gol y jugarán la próxima temporada en División de Honor sénior. Fue un partido con un inicio loco pero marcado por la tensión y la ansiedad por lo que ambos se jugaban. En el minuto 9 Henrique adelantó a los de Vicente Gabaldón, sustituto de Carlos María Rodríguez tras su dimisión, pero la alegría le duró muy poco pues Juanfran un minuto después estableció el empate que, a la postre, sería definitivo. Con 80 minutos por delante, el Maracena lo intentó de todas las formas posibles pero el choque fue un reflejo de una campaña para olvidar que ha condenado a un clásico a una categoría que no le corresponde.

El CF Motril mantiene su puesto en 'play off' tras vencer por la mínima al VélezEl Huétor Vega no se puede desplazar a Melilla y suspende su partido ante el Melistar

El empate, por su parte, acerca un poco más al Atarfe a la salvación pues con un triunfo más en cualquiera de las tres citas que restan, los de Jorge Moreno lograrán la permanencia. Y más tras la derrota del Guadix en casa ante el Rincón. Los accitanos no podían fallar ante un rival que no se jugaba nada, pero lo hicieron en una mala primera mitad que condicionó el choque para los de Gabri. En tres minutos, los que van del 28 al 31, Pepe Capitán y Adal dejaron encarrilado el choque para los malagueños, que antes del descanso dejaron sentenciado el duelo con un nuevo tanto de Adal haciendo justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego. Con 0-3, al Guadix tan sólo le quedaba tirar de orgullo para tratar de recortar diferencias pero el definitivo 1-3 llegó a seis minutos del final obra de Adrián que no sirvió para nada.

Pero no todo fueron tristezas pues los tres mejores equipos granadinos sacaron sus encuentros adelante. Dos de ellos a domicilio y en tierras malagueños. Por un lado, el CF Motril, gracias a un gol una vez más de Joan Grasa, mantiene su plaza en zona de play off tras vencer en Torremolinos, que pese a la derrota celebró su permanencia en la categoría un año más. En un duelo con ocasiones para ambos contendientes, fue el pichichi del grupo el que, en el minuto 67, desniveló la balanza para los de la Costa que tienen un poco más cerca pelear por el ascenso y dependen de sí mismos para hacerlo.

Tampoco falló el Huétor Tájar, que tiró de épica para sacar tres puntos que pueden ser claves. Los de Germán Crespo realizaron un completo partido en el Vivar Téllez pero no estuvieron acertados de cara al arco que Iván. Todo lo contrario que los malacitanos que se adelantaron en el minuto 23 tras un penalti sobre Vergara que materializó Emilio Guerra. Pero ayer era el día de los hueteños y diez minutos después empataron con un gol en propia puerta de Lasly tras una mala coordinación con su guardameta.

Pero sería la segunda mitad la que traería emociones fuertes. Con ocasiones no demasiadas claras por ambos conjuntos, se llegó al minuto 88 con empate, momento en el que los panciverdes Javi Pérez y Alberto Heras fueron expulsados con roja directa. A pesar de jugar con dos efectivos menos, el Agroisa tiró de casta y con el tiempo ya cumplido Nacho derribó a Choco en el área veleña. Penalti que Manu Daza no falló para mantener vivo a su equipo en su lucha por el play off.

También ganó el Loja, que sigue lanzado. Los de Diego Delgado se han propuesto terminar séptimos y están a un paso de lograrlo. Vencieron con claridad al Mancha Real, que dice adiós a sus opciones de fase de ascenso. No pudo comenzar el choque para los del Poniente pues Fefo a los dos minutos y de penalti adelantó a los lojeños. Con ventaja en el marcador, los locales dominaron en todo momento, aunque no sería hasta el segundo acto cuando dejaron sentenciado el choque gracias a Antonio López. Joaquín recortó distancias a once minutos del final pero de nuevo López, con el tiempo cumplido, hizo el 3-1 definitivo.

La jornada debió completarse con el choque entre el Melistar y el Huétor Vega pero los granadinos no pudieron desplazarse hasta tierras norteafricanas por problemas meteorológicos por lo que el duelo quedó suspendido.