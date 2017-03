El Maracena está obligado a reencontrarse con la victoria

Tras tres semanas sin conocer la victoria, a la UD Maracena le toca reaccionar y conseguir el triunfo ante un rival directo como es el Dos Hermanas San Andrés (Ciudad Deportiva, 11:45 horas) para no ver comprometido su futuro en el Grupo IX de Tercera División.

Los maraceneros aventajan en siete puntos a la escuadra malagueña, por lo que de obtener la victoria, le metería una renta de diez puntos más el average, lo que descartaría prácticamente al San Andrés. El conjunto malagueño llega sin su jugador estrella, el ex del Málaga y Celta Primera División, Catanha, que cumplirá su segundo partido de sanción hoy en la Ciudad Deportiva.

El Maracena tendrá las baja de los lesionados Nico, que lo será para lo que resta de temporada, e Igna, que se lesionó la pasada semana en el derbi ante el Motril. El técnico maracenero, Joseba Aguado, recupera al cancerbero Alaminos que ha superado ya la fractura de dos dedos que sufrió en el encuentro del Loja. También volverá a contar con Cristian Baena, por lo que podrá disponer en el terreno de juego de su once de gala que estará formado por: Hugo, Jordi, Martínez, Vilaseca, Fermín, Cristian Baena, Isra Peláez, Miguel Jiménez, Luis Enrique, Pedro y Antonio López.

El técnico del Maracena no esconde la importancia del partido porque "nos medimos a un equipo que está en descenso y quiere salir de ahí". Aguado destaca la buena semana de trabajo de su equipo y añade que "queremos conseguir los tres puntos para alejarnos del pelotón de abajo". Sobre los últimos encuentros de su equipo, Aguado subraya que "los tres últimos resultados han hecho que no podamos alejarnos del descenso", y añade que, según sus cuentas, "con tres victorias no debemos de pasar apuros", por lo que "estamos muy ilusionados en que ante el Dos Hermanas sea la primera"

El encargado de dirigir el encuentro será el colegiado melillense de Oses Bumedien.