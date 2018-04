El Maracena puede ser el primero

En una jornada en la que el Maracena podría descender tras ocho años en el Grupo IX, la trigésimo novena fecha de la temporada tiene duelos trascendentales para todos los conjuntos granadinos salvo para el Loja. Los del Poniente son el único equipo que acude a la cita de hoy en casa ante el Mancha Real (12:00 h.) sin nada en juego. Los pupilos de Diego Delgado se han propuesto terminar lo más alto posible y hoy tienen en el Medina Lauxa la oportunidad de acercarse a la séptima plaza, que ocupa precisamente el Mancha Real que aún tienen opciones de fase de ascenso.

Será el único duelo donde los nervios no estarán a flor de piel pues en el resto, habrá muchas cosas en juego. En especial, en Maracena, donde Carlos María Rodríguez ya no se sentará en el banquillo al haber dimitido. Los azulillos podrían ser, a eso de las 13:30 h., nuevo equipo de la División de Honor sénior la próxima temporada si pierden o empatan. Se miden al Atarfe (11:45 h.), en un derbi en el que los de Jorge Moreno tienen en su mano dar un paso casi decisivo para su salvación si logran sacar el choque adelante. Los atarfeños tienen cinco puntos más que el Guadix, al margen del average particular por lo que si vencen y los accitanos caen ante el Rincón, estarán virtualmente salvados.

Precisamente el cuadro del norte de la provincia tiene una cita relativamente asequible ante el Rincón (12:00 h.), que no se juega nada y que llegará al Municipal de Guadix con los deberes hechos. Para los de Gabri es una ocasión propicia en su intento por lograr la permanencia, algo que no será fácil porque la próxima semana visita el campo del Huétor Tájar.

El cuarto granadino por abajo por lo que se refiere a los equipos que buscan continuar en la categoría un año más es el Huétor Vega, que tras vencer al Maracena el pasado domingo, no puede fallar en Melilla pues de lo contrario sería otro virtualmente descendido. Los verdiblancos visitan al colista Melistar (14:45 h.) cerrando la jornada, por lo que cuando salten al campo de La Espiguera ya sabrán el resto de resultados.

Una semana más, los duelos de CF Motril y Agroisa Huétor Tájar centrarán la atención de los aficionados a la Tercera División. Ambos juegan a domicilio tras romper hace siete días su mala racha de resultados. Por un lado, el cuadro de la Costa se desplaza hasta Torremolinos (12:00 h.), donde le espera un rival que aún no está salvado aunque casi. Los blanquiazules se encuentran empatados con el Antequera y cuentan con dos puntos más que el Huétor Tájar por lo que todo lo que no sea ganar seguramente suponga que salga de la zona de play off. Por su parte, los de Germán Crespo visitan Vélez (12:00 h.), donde le espera un rival relajado pero que en el Vivar Téllez es muy complicado de batir. Para los panciverdes el duelo es clave pues dentro de dos jornadas reciben al Motril, por lo que mantener al menos la diferencia con los de José Manuel García es clave para asaltar una de las cuatro primeras plazas con permiso, eso sí, del Antequera.