Maradona se va tras tres días volcánicos

Diego Maradona cerró una volcánica visita de tres días a Madrid que incluyó problemas con la prensa, un incidente con la Policía, una contundente comida con los máximos dirigentes del Real Madrid y una arenga a los jugadores del Nápoles en el vestuario del Santiago Bernabéu.

Es difícil hacer más cosas en menos tiempo, pero Maradona es puro exceso y le es difícil pasar inadvertido. El ex futbolista argentino fue invitado en enero por el presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, a estar en Madrid para alentar al equipo italiano.

El antiguo astro del fútbol mundial llegó con su novia Rocío Oliva, de 26 años, y tras cenar con ella el lunes ya tuvo los primeros problemas con la prensa, al encararse con un periodista que le reclamaba insistente unas palabras.

Aquella noche dio paso a una controvertida mañana. A las 08:20, la Policía acudió al Hotel Eurostar Suites Mirasierra, donde se alojaban el Nápoles y Maradona junto a su séquito, por la llamada de un empleado del hotel.

Se oyeron ruidos y fuertes golpes en la habitación del ex jugador de 56 años y su novia avisó a la recepción para que llamasen a la Policía. Cuando los agentes llegaron, acompañados de un vehículo de urgencias médicas, Rocío Olivo rectificó y habló a los agentes de una "fuerte discusión, no más". La Policía registró la habitación e interrogó a la pareja. No hubo denuncias ni parte de lesiones y ahora corresponde a los jueces decidir si seguir adelante con el proceso.

El miércoles, horas antes del partido, Maradona asistió a la comida oficial de los clubes y la UEFA. Al salir de la misma habló a los periodistas sin que se le entendiese demasiado de lo que dijo y la prensa calificó su estado como "perjudicado". El propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tuvo que ayudarlo a subir al coche.

Sea como fuere, Maradona se recuperó a tiempo de llegar al Bernabéu y de bajar al vestuario del Nápoles minutos antes de comenzar el encuentro para dar lo que se viene a denominar como "una charla motivacional". Habló 30 segundos.