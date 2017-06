Marc Gasol quiere al RACA en la Liga Femenina 2

Marc Gasol ha puesto su granito de arena para que el RACA-UGR pueda militar la próxima temporada en la Liga Femenina 2. El pívot internacional español y líder de los Grizzlies de Memphis no ha dudado en colaborar en la campaña de crowdfunding que el presidente del club, Alberto Pérez, ha comenzado en internet bajo la denominación 'RaCa es LF2' (https://www.gofundme.com/raca-es-lf2) con el propósito de recaudar diez mil euros que sirvan para apuntalar el posible proyecto del equipo en la segunda división del baloncesto femenino nacional la próxima temporada. De momento, gracias a esta iniciativa se han recaudado 3.035 euros gracias a pequeñas aportaciones entre la que destacan los mil euros donados por Marc Gasol.

La aportación del mediano de los Gasol con el RACA tiene su origen en la amistad que une al jugador con Alberto Pérez fruto de la presencia de ambos en la selección española, en la que el presidente del club granadino es el delegado. En el combinado nacional también está la explicación de otra colaboración de renombre, como es la de Txus Vidorreta, que fue entrenador ayudante de Sergio Scariolo. El técnico, con un amplio curriculum en la ACB, ha hecho una donación de 300 euros para que el proyecto del club del colegio Ramón y Cajal salga adelante la próxima temporada en el lugar que se merece y que se ha ganado sobre la cancha de juego, si no esta temporada, sí el pasado año.

10.000Euros. Es la cantidad que se ha propuesto alcanzar el club granadino con esta iniciativaEl entrenador vasco Txus Vidorreta también ha realizado su aportación

"Somos un equipo de Baloncesto Femenino de la ciudad de Granada. Llevamos 3 años consecutivos ganando nuestra competición en Primera Nacional y luchamos por tener la oportunidad de competir en Liga Femenina 2. Las ayudas de instituciones públicas y empresas privadas no son suficientes y al igual que en la cancha no vamos a bajar los brazos!". Así reza el llamamiento que Alberto Pérez ha hecho en la red para pedir el apoyo y colaboración de ciudadanos anónimos y, ya se ha visto, no tan anónimos.

Esta campaña a través de internet es una de tantas iniciativas que el RACA tiene previsto poner en marchar para poder completar las ayudas que recibirá de los patrocinadores e instituciones públicas para que el gran nivel del baloncesto femenino en Granada pueda demostrase en la segunda competición nacional. El equipo, se quedó a un sólo punto del ascenso deportivo, sería el segundo en toda España al que la Federación Española de Baloncesto invitará en el caso de producirse vacantes, si bien el primero de este particular ránking ha anunciado su intención de no inscribirse.