María López, una granadina en la corte del rey Arturo

La granadina María López, guardameta del Churriana de la Vega CF cadete, ha sido convocada por la selección nacional sub 16 para disputar el Torneo de Desarrollo de la UEFA. Este evento se celebrará en Inglaterra, concretamente en la localidad de Loughborough la próxima semana entre el lunes y el viernes. Además de España, estarán los combinados nacionales sub 16 femeninos de la anfitrionas Inglaterra, Finlandia e Italia.

La cancerbera del Churriana recibió la noticia el pasado martes cuando llegó el fax remitido por la Federación Española de Fútbol al club granadino. Su entrenador, José Manuel Gutiérrez, fue quien comunicó la noticia a la jugadora.

María tiene muchas ganas de trabajar y se esfuerza a diario en cada entrenamiento"

"Cuando María se enteró pegó saltos de alegría y, aunque ya le habían insinuado algo, no terminaba aún de creérselo", recuerda el técnico. Esta convocatoria fue una auténtica sorpresa para María López, que tuvo que ir corriendo a sacarse el pasaporte. La portera viajará este domingo al Reino Unido con el resto de la selección nacional.

María López se ha formado en las categorías inferiores del Churriana y desde que tiene nueve años ha sido convocada en las diferentes selecciones: provincial, autonómica y nacional. Con nueve años ya la llamaron para ir con el combinado granadino sub 12 y a los diez ya jugaba con Andalucía sub 12. Fue a los doce años cuando la granadina se estrenó como internacional lo hizo en la selección sub 16.

José Manuel Gutiérrez dice de su jugadora que "le gusta mucho el fútbol y le encanta ser portera", y resalta que "tiene muchas ganas de trabajar y se esfuerza a diario en cada entrenamiento, de los que no se pierde ni uno".

La joven guardameta del Churriana es una futbolista que va en línea ascendente y adelantada a su edad. A sus 14 años lleva un recorrido muy largo y esto no pasa desapercibido para los clubes, tanto que, como reconoce su entrenador, "ya tiene detrás suya a algunos clubes, como el Granada femenino".

El pasado mes de enero, María López estuvo convocada por la sub 16 para acudir a unas jornadas de entrenamiento que se celebraron en Las Rozas (Madrid), lo que a la postre ha significado el paso previo para ir finalmente al campeonato que se va a disputar en Inglaterra.

Los torneos internacionales de desarrollo que organiza la UEFA suponen una gran oportunidad para los jóvenes futbolistas, ya que pueden demostrar todo su talento y potencial y crecer como jugadores.