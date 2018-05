María Pérez logra el bronce en Taicang

La marchadora oscense María Pérez logró la medalla de bronce en el Mundial por equipos de Taicang en la prueba de 20 kilómetros. Pérez, que fue la primera de las cinco participantes españolas al terminar séptima, logró además su mejor personal, la séptima española de todos los tiempos así como la mínima para los Europeos de Berlín.

La granadina realizó la prueba en 1.28:50, a más de dos minutos de la vencedora, la atleta mexicana Lupe González, que se impuso con un tiempo de 1.26:38, seguida de Shijie Qieyang (1.27:06) y Jiayu Yang (1.27:22), que contribuyeron al oro por equipos de China. Al término de la competición, Pérez estaba "exultante" y no salía de su asombro ante tamaña actuación. "Se me ha hecho muy larga la carrera, sobre todo los primeros cinco kilómetros y pensaba al final haber estado más adelante para arañar algún punto y lograr la plata". La de Huéscar declaró sentirse muy satisfecha: "He hecho mejor marca española sub 23 con 22 años recién cumplidos y ahora tengo muchas ganar de ayudar al equipo en Berlín".

El resto de componentes españolas fueron Laura García Caro, decimocuarta con 1.29:58, Raquel González decimonovena con 1.31:01, Lidia Sánchez Puebla, vigésima séptima con 1.32:49 y Amanda Cano que cerró la actuación española en el puesto 58 con 1.36:29.

Por lo que se refiere al resto de granadinos que están participando en Taicang, Pablo Oliva llegó en el puesto 42 en la prueba de 50 kilómetros en la que el histórico Jesús García Bragado, el único marchador español que ha sido campeón en la marcha larga en 1997, fue el mejor español clasificado en el puesto 18. La prueba estuvo dominada por los japoneses, que lograron el triplete con Hirooki Arai a la cabeza con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 25 segundos, seguido de Hayato Katsuki y Satoshi Maruo, aunque la prueba estuvo devaluada con las ausencias del campeón olímpico, el eslovaco Matej Toth, el campeón mundial francés Yohann Diniz y el medallista olímpico australiano Jared Tallent.

Por último, en 10 kilómetros júnior sub 20, el accitano José Manuel Pérez fue el mejor clasificado con un undécimo puesto de entre los españoles con un tiempo de 41 minutos y 51 segundos, seguido de Pedro Conesa (decimoctavo), Álvaro López (vigésimo sexto). El atleta guatemalteco José Eduardo Ortiz fue el vencedor.