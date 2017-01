Media hora de ensueño para un gran triunfo

Victoria valiosísima para el Granada CF, que merced a un arranque espectacular en el que a los diez minutos ya ganaba por 2-0, derrotó al Córdoba, un equipo que ha bajado el nivel en las últimas jornadas pero que desde que empezó la Liga siempre ha estado en los puestos altos (3-0).

Los rojiblancos no dieron ninguna opción al conjunto cordobés. Neeskens abrió el marcador al primer minuto de juego. Eso ya no sólo condicionó el desarrollo del choque, si no que ocho minutos más tarde Martos encarriló con el segundo. Antes de la media hora ya estaba el 3-0 en el marcador gracias, de nuevo, a Neeskens.