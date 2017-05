Mejor no jugar con fuego otra vez

Al deporte de la capital le queda el Universidad de Granada como último reducto para conseguir una alegría esta temporada. Bajó el Granada, el basket se ha quedado en tierra, y los únicos que siguen en la arena competitiva son los chicos del 'Uni', a los que hoy no les faltará el apoyo de la grada en el difícil partido de vuelta de la ronda de semifinales por el ascenso a la segunda categoría nacional, la División de Honor B (12:00 horas).

Cuatro son los puntos (17-21) de margen que defiende el conjunto arlequinado sobre el XV Hortaleza madrileño, tercero de su Liga. El desarrollo del partido es una incógnita. Podría cumplir el mismo guión que el de la ida, con los visitantes tratando de aprovechar mejor su primera unidad antes de llegar al momento de los cambios, y así adquirir una ventaja que el 'Uni' tenga complicado remontar. También los granadinos saben que una forma de asegurar la eliminatoria es ir a sentenciar de salida, no dejar margen a que respiren los madrileños, ni darles pie a soñar con pasar de ronda. Salir en tromba es algo que el Universidad no ha hecho en los dos partidos más importantes en lo que lleva de temporada, el de la semana pasada ante Hortaleza ni en la final Andaluza frente a Jaén. Ambos partidos comenzaron los arlequinados perdiendo de muchos puntos, lo que les obligó a remontar, en ambos casos metiendo los ensayos definitivos dentro de los cinco minutos finales. Mejor no jugar con fuego esta vez. No siempre es bueno jugar con fuego. Eso sí, el factor sorpresa se ha acabado entre ambos equipos. El 'Uni' sabe en lo que flojea el Hortaleza, y los madrileños lo que tienen que hacer para no quedarse 'a cuadros' como les sucedió en la ida, en la que dejaron escapar un 17-6 en la segunda parte.

El Hortaleza, que viajó ayer, intentará meterle el miedo en el cuerpo al Universidad

Fabián Pérez Lía no podrá contar para el partido con Pablo Sanz, lesionado en la ida, e incluye como novedades a los terceras líneas líneas Jorge Moreno y el uruguayo Forlán. El técnico tiene claro que apostará por una delantera similar a la de Hortaleza, con el cambio obligado de Pablo Sanz por García Nieto en el puesto de flanker cerrado, y Berni por Davilillo como pilar izquierdo. En la pareja de medios, Fabi será conservador y repetirá con Brett y Jorge Pérez, dejando en la banca nuevamente a Sojo pese al cambio de dinamismo que el capitán otorgó a los suyos en el partido de ida. En la tres cuartos la duda se centra en si conservar al italiano Dondi en el ala izquierdo, con lo que repetirían los seisbacks titulares hace una semana, u optar por el marbellí Juanca. En el Hortaleza se presumen pocos o ningún cambio en su quince de inicio. El equipo madrileño viajó en la jornada de ayer hacia Granada e hizo noche en la ciudad, a diferencia del 'Uni', que en la ida viajó directamente para jugar el partido.

La entrada al partido es gratuita y la familia del rugby granadino está ilusionada. El ambiente está asegurado. Y más si se pasa a la final.