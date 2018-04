El Metro y la casaca del Huesca

Entre la muchedumbre congregada en torno al Paseo del Emperador Carlos V un joven llama la atención pese a su discreta apariencia. Su nombre, Gregorio Abad. Su hazaña, acudir a la edición 36 de la Media Maratón Ciudad de Granada ataviado con una camiseta azulgrana. Ojo, no es una cualquiera. En los tiempos que corren, que portara la del Barça le podría suponerle algún problema; pero nuestro héroe va mucho más allá y se atreve con la de la Sociedad Deportiva Huesca... ¡el mismo día que los altoaragoneses recibían en el estadio del Alcoraz (sonido de timbales)... al Granada!

Pues resulta que su gesto no fue ni mucho menos intencionado. "Mi padre era del Huesca y prometí que siempre la iba a llevar a todas las carreras. El otro día me avisaron y caí en que la Media Maratón caía el mismo día del encuentro contra el Granada", reconocía entre risas este corredor afincado en Sevilla. Y agregaba: "Ya me llevé la del Atlético de Madrid allí (a la ciudad hispalense)". Abad, cuestionado sobre si cree que le harían alguna zancadilla o le darían el típico empujoncito tiraba de humor: "¡No creo!". Se ve que todavía no conoce bien la 'malafollá granaína'. Bromas aparte, la anécdota refleja a la perfección el colorido, el ambiente y el buen rollo que se vivió ayer en toda la capital.

En esta edición vespertina no podía faltar el río incesante de corredores llegando al punto de salida. Pero esta vez no sólo fueron andando, en autobús o, los más valientes, en sus propios coches. Esta vez hubo un invitado de excepción: el Metropolitano de Granada. Miles de personas usaron el tranvía para desplazarse hasta el Zaidín. Otro tren, el de larga distancia, sigue siendo asignatura pendiente para la ciudad y la provincia. Por eso la Plataforma por el Corredor Mediterráneo aprovechó la ocasión para montar un 'stand' y recoger firmas a favor de esta infraestructura fundamental para el desarrollo económico y turístico de Granada. Y lo hizo con un nombre que daba mucho juego: 'Corredores Mediterráneos'. Es la otra cara de una tarde en la que todos ganaron a su manera.