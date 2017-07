Miguel Heras puede con todo

El corredor abulense Miguel Heras, que compite en el equipo Salomon Racing, se impuso en la Ultra Sierra Nevada, la carrera por montaña de 100 kilómetros más dura de España por el desnivel del recorrido. En su cuarta edición resultó especialmente complicada debido al fuerte calor que castigó a los deportistas en la segunda parte del tramo, que se realizó por encima de los 2.000 metros. La Ultra Sierra Nevada, entre Granada y la estación de Sierra Nevada, con un recorrido de 100 kilómetros y 6.000 metros de desnivel acumulado, arrancó a las 00.00 horas del sábado en el Paseo del Salón, con la presencia de 400 corredores.

Miguel Heras, de 41 años, cruzó la línea de meta situada en Pradollano con un tiempo de 12 horas, 23 minutos y 10 segundos. El onubense José Esteban Martínez fue segundo, al parar el cronómetro cen 12 horas y 32 minutos, y se proclamó campeón de Andalucía de la modalidad. Heras, que llegaba a la Ultra Sierra Nevada "corto de kilómetros", se fracturó un dedo de la pierna izquierda en el kilómetro 15 y, a pesar de que aún restaba casi toda la carrera, lejos de pensar en abandonar, decidió continuar y cambiar su forma de correr, especialmente la pisada en los tramos de bajada.

En la competición femenina la ganadora fue la francesa Melanie Rousset

En esa situación dio alcance al escocés Kacey Morgan, uno de los favoritos, que se despegó inicialmente del grupo de favoritos, aunque a mitad de recorrido pagó caro el esfuerzo y decidió retirarse después de verse superado por el corredor español.

Miguel Heras, corredor de Copa del Mundo de ultras y dos veces campeón de España de carreras por montaña, se quedó solo en Güéjar Sierra, y así hizo el resto del recorrido, "con mucho dolor: tenía que ir talondo en las bajadas. Los médicos me han inmovilizado el dedo y gracias a ello no he pensado en abandonar."

La primera mujer de la Ultra Sierra Nevada fue la corredora francesa Melanie Rousset, que cimentó la carrera en el tramo final de la carrera, después de Pradollano, cuando las deportistas afrontaban el 'muro' del Kilómetro Vertical hasta las inmediaciones del Veleta. Rousset, que llegó sexta a Pradollano, fue adelantando corredoras hasta superar antes de llegar al punto más alto del recorrido, a 3.100 metros, a la jienense Noelia Camacho, que llegó segunda y se proclamó campeona de Andalucía.

"No esperaba ganar hoy, especialmente porque al amanecer -tras pasar toda la noche corriendo-, estaba muy cansada, tenía mucho sueño. Este carrera me recuerda a la de Córcega; ha sido muy bonito recorrer primero la ciudad, luego pasar al campo para finalizar en la montaña", declaró en línea de meta.