Mireia Belmonte recibe la insignia de oro de la Facultad del Deporte

La nadadora española Mireia Belmonte, campeona olímpica y mundial de 200 metros mariposa, recibió ayer la insignia de oro de la Facultad de Ciencias del Deporte de manos de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. La nadadora fue la invitada especial en la facultad granadina de los actos previstos para la celebración de su patrón, José María Cagigal.

Además, la nadora, que entrena habitualmente en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, participó en una interesante charla-entrevista con profesores y alumnos del centro universitario, en la que destacó que las claves para poder mantenerse en la élite son "el trabajo y la constancia" porque "el trabajo no sirve de nada si no lo haces constantemente".

"Todo el mundo tiene que trabajar, tengas talento o no. El talento te lleva lejos pero no a ser campeona olímpica si no hay trabajo detrás. Hay que tener disciplina, pautas de entrenamiento y un objetivo claro", comentó Belmonte. La nadadora añadió que "cuando entrenas siete u ocho horas de lunes a sábado tienes días buenos y días malos, pero la clave es que no haya mucha diferencia entre el mejor y el peor día de entrenamiento", arguyó.

La nadadora destacó la figura de su entrenador, el francés Fred Vergnoux, y reconoció que "hay un antes y un después desde su llegada en cuanto a cómo ser un deportista de alto nivel". "Me ha enseñado a ser deportista antes que nadadora, me ha enseñado la capacidad de sacrificio y la constancia, me ha enseñado a saber que nunca hay techo", agregó Belmonte, recordando que detrás de cada éxito "hay mucho trabajo y muchas horas" y "mucha gente que ayuda" para que pueda entrenar "al mejor nivel".

En este sentido, destacó las "estupendas instalaciones y la altura" que ofrece entrenar en el CAR de Sierra Nevada, donde se concentra dos o tres veces al año, y la piscina de la Facultad del Deporte de Granada, que es "de gran ayuda" y le sirve para "pulir detalles" porque es una piscina "única" por la gran cantidad de cámaras que analizan sus movimientos. Belmonte seguirá trabajando esta semana en el CAR de Sierra Nevada antes de "ir a casa para pulir los últimos detalles" para el Campeonato de España de Natación de Málaga, donde buscará "las mínimas para ir al Campeonato de Europa de Glasgow".

"Cada año hay que buscar nuevos objetivos y nuevos retos, cada año hay que afrontarlo pensando que se puede hacer más y que se puede mejorar en muchos aspectos, lo más bonito siempre es luchar por algo que tienes al alcance", concluyó.