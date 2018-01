Mireia regala brazadas de ilusión

A la Unidad de Pediatría del Hospital Clínico San Cecilio, los Reyes Magos este año han llegado nadando. Quién lo diría después de ver la nevada que cayó ayer en Granada. Los copos no pudieron evitar, sin embargo, que el equipo nacional de natación, con la campeona olímpica en 200 Mireia Belmonte a la cabeza, aterrizara en el complejo asistencial de la capital procedentes del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada para hacer felices a los más pequeños. Con algún que otro retraso debido al temporal, pero con la ilusión intacta.

Una ilusión que compartieron con los más pequeños y también con sus padres; tan o más expectantes ante la llegada de nadadores de la talla de Jimena Pérez, Miguel Durán, Eva Vilar, Pol Gil o Raúl Santiago. Estos tres últimos de aguas abiertas. El seleccionador español de natación, Frederic Vergnoux, y el subcampeón mundial de piragua K2 y pareja de Belmonte, Javier Hernanz, también 'remaron' en aras de sacar una sonrisa a estos críos que, a buen seguro, desearían pasar un día como el de ayer en cualquier lugar antes que en un hospital.

Y aunque suene a tópico, no por ello hay que dejar de decirlo; pues, por suerte, los integrantes del equipo estatal demostraron que la grandeza no está ni en un campo de fútbol, ni en una cancha de tenis, ni en una pista de baloncesto, ni como en su caso bajo el agua. Tampoco sobre ella o en la nieve. La verdadera grandeza de esta generación de deportistas se evidenció ayer en su calidad humana, su humildad sincera; y en las muecas y gestos verdaderos de empatía y fraternidad que se dibujaron en sus rostros cuando entraron a visitar a los niños ingresados en el San Cecilio. Si todo esto supera a sus éxitos deportivos, puede imaginar el lector la talla de la calidad humana de los aquí referidos.

Algunos de los niños, los más grandes, reconocieron a Belmonte al instante, e incluso tenían preparado un libro de firmas para no perder la oportunidad de conseguir un regalo de Reyes único pese a no ser material. Otros más pequeños, como Martina, no daban crédito ante el gentío congregado. Y es que es fácil darle verdadero sentido solidario y reivindicativo a la Navidad. La nieve tras las ventanas de las habitaciones del Clínico embelleció si cabe un momento que bien podría haber ilustrado cualquier postal navideña. El equipo español de natación y de aguas abiertas prepara desde el pasado lunes en Sierra Nevada el Europeo que se disputará en Glasgow del 3 al 12 de agosto. En la estación granadina permanecerán hasta el 24 de este primer mes del año.