Molina, cabeza de serie número 3 en Valencia El Churriana, triple bronce en el Andaluz infantil

Francisco Molina será cabeza de serie número 3 en la tercera prueba del Master Europeo de squash que se va a celebrar a partir de hoy en las instalaciones de los clubes K7 y Olimpia, de Valencia.

El granadino no ha tenido suerte en el sorteo, pues en el cruce de cuartos de final se medirá al gallego Jesús Souto, uno de los mejores jugadores de la categoría. No obstante, en el antecedente más inmediato, Francisco Molina se impuso 3-1 en el Campeonato de España. A priori, el choque entre los dos españoles no tiene un claro favorito. El otro jugador granadino que estará en el torneo es César Ortiz Rojas, que en la misma categoría se medirá en primera ronda al checo Alex Novak. Si pasara, jugará en cuartos ante el cabeza de serie número uno, el francés Nico Barbeu.

El torneo congregará a 190 jugadores de toda Europa, si bien la mayoría serán españoles. Entre ellos están, en representación de la Federación Andaluza, Neil Macarron (+40), Marcus Hall (+50) y Pedro Ríos (+55).

El CN Churriana subió al tercer cajón del podio en las tres clasificaciones que contempló el Campeonato de Andalucía de invierno de natación que se disputó para la categoría infantil. El campeonato conto con una participación de 59 clubes, 366 nadadores, 190 chicos y 176 chicas.

El club cordobés del Navial venció en la clasificación conjunta con 1.087,5 puntos, por delante del Mairena, con 824 puntos, y el propio Churriana, que sumó 811,5. En la clasificación femenina, el Navial se impuso con 499,5 puntos, por delante del Inacua Málaga (477,5) y el conjunto granadino (435,5). En lo que respecta a hombres, los cordobeses completaron su triplete con un nuevo triunfo al conseguir sus nadadores 588 puntos. Completaron el podio el Mairena, con 403, y el Churriana, con 376.

Marta Bonilla (Churriana, 2003) con 693 puntos en 200 estilos (2.22.53) ganó el premio a la mejor marca femenina. Fue sido la gran protagonista del evento al ganar las cuatro pruebas que disputó.