Mónaco por las 500 Millas de Indianápolis

El piloto asturiano Fernando Alonso se perderá este año el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco para correr las 500 Millas de Indianápolis, anunció ayer por sorpresa la escudería McLaren.

La carrera en Mónaco y las 500 millas se celebrarán ambas el 28 de mayo, precisó el equipo en un comunicado publicado a pocos días del Gran Premio de Bahréin.

Por supuesto que me sabe mal perderme el Gran Premio de Mónaco, pero será el único"

Se trata de una decisión insólita en la carrera de Alonso, que desde que debutó en la Fórmula 1 en 2001 sólo se perdió tres Grandes Premios: el de Estados Unidos 2005 por una protesta común de varios equipos y los de Australia 2015 y Bahréin 2016 por lesión.

El español de 35 años arrancó la temporada con dos abandonos en las dos primeras carreras y la posibilidad de estar otro año en blanco se da prácticamente por segura. Ganó los títulos mundiales de 2005 y 2006 y fue subcampeón en tres ocasiones, pero no gana una carrera desde mayo de 2013.

Alonso aseguró que el de Mónaco será el único Gran Premio que se perderá este año.

"Por supuesto me sabe mal no disputar la carrera de Mónaco de esta temporada. Pero el de Mónaco será el único Gran Premio que me perderé este año 2017 y estaré de vuelta en el McLaren a principios de junio para disputar el Gran Premio de Canadá en Montreal", indicó en el comunicado de McLaren.

Alonso indicó que uno de sus sueños como piloto de coches es conseguir la Triple Corona del automovilismo, con triunfos en el Gran Premio de Mónaco -donde ya ganó dos veces-, en las 500 Millas de Indianápolis y en las 24 Horas de Le Mans.

"Es una de mis ambiciones, un logro que sólo ha conseguido un piloto en la historia del automovilismo: Graham Hill. Es todo un desafío, un duro reto, pero estoy dispuesto a intentarlo. No sé cuándo voy a correr en Le Mans, pero intentaré hacerlo algún día. Sólo tengo 35 años..., tengo mucho tiempo para eso", señaló Fernando Alonso en el comunicado que hizo público ayer McLaren.

Doble campeón de mundo de Fórmula 1, Alonso competirá en Estados Unidos con el equipo Andretti Autosport. El bólido estará propulsado por un motor Honda, la misma fábrica que le suministra los motores a la escudería McLaren. "Nunca he pilotado un IndyCar antes y tampoco he conducido en un super-speedway, pero estoy seguro de que voy a adaptarme rápidamente", señaló sobre su nuevo reto.

"He visto muchas carreras de IndyCar por televisión y a través de internet y está claro que se requiere de una gran precisión para correr muy cerca de los otros coches a 354 kilómetros por hora. Soy consciente de que tengo un buen proceso de aprendizaje por delante".

McLaren aún no anunció quién agarrará el volante del McLaren de Alonso en el Gran Premio de Mónaco. "Se anunciará a su debido tiempo el nombre del piloto que ocupará el lugar de Fernando en Mónaco", indicó el equipo británico.

Una solución lógica sería que Alonso fuera sustituido por Jenson Button. El británico, que compitió hasta el año pasado, trabaja actualmente como piloto de desarrollo en McLaren y tiene planes para volver a la Fórmula 1 en 2018.