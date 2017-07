Muguruza avanza a cuartos de final y habrá cambio de número uno en la WTA

La española Garbiñe Muguruza dio el golpe en los octavos de final del torneo de tenis de Wimbledon al eliminar por 4-6, 6-4 y 6-4 a Angelique Kerber, un resultado que apartará a la alemana del número del mundo dentro de una semana.

Muguruza tumbó a la gran favorita en Wimbledon en un partido de dos horas y 20 minutos de mucha tensión. Y también de enorme imprecisión por parte de la española, que consiguió la victoria en la cancha 2 a pesar de cometer 50 errores no forzados. En cambio, conectó 55 winners. Finalista en Wimbledon hace dos años, Muguruza logró el tercer triunfo de su carrera ante una número uno. Las dos primeras fueron ante Serena Williams en Roland Garros, en 2014 y 2016.

Su rival en cuartos de final será la rusa Svetlana Kuznetsova, que superó por su parte por 6-2 y 6-4 a la polaca Agnineszka Radwanska.

Para Kerber, la derrota supone un nuevo revés en su inconsistente 2017. La germana, doble campeona de Grand Slam y finalista de Wimbledon hace un año, ha perdido los nueve partidos que disputó ante jugadoras del top 20 y no ha levantado ningún título. Así, dentro de una semana perderá el número uno del ranking. Su sucesora en lo más alto de la lista será la rumana Simona Halep o la checa Karolina Pliskova. A Halep sólo le vale acceder a la final y cualquier otro resultado llevaría a Pliskova a la cima. Ni la rumana ni la checa han llegado nunca al primer puesto de la WTA.

Le costó sudores a Muguruza superar a Kerber, que se llevó el primer set después de 38 minutos en un ejercicio de consistencia. La alemana no fallaba ningún golpe fácil, todo lo contrario que Muguruza.

Tras perder su primer set del torneo, la española ya no tenía margen de error. Un break en contra más y todo quedaría en manos de su rival. Y Kerber tuvo dos oportunidades para quebrar el saque a Muguruza, en el 1-1 y después en el 2-2. Pero la diestra nacida en Caracas solventó la situación. "Venga, positiva Garbiñe. Tú puedes", le gritaba desde la grada Conchita Martínez, su entrenadora circunstancial en Wimbledon ante la ausencia por motivos personales de Sam Sumyk.

No estaba fina la española. Acabado el cuarto juego del segundo set, Muguruza acumulaba ya 20 errores no forzados -por apenas tres de su rival-. La tenista de Caracas no había superado los 18 errores no forzados en los tres primeros partidos. Con el partido al límite, Muguruza se procuró dos pelotas de set cuando restaba con 5-4 a favor en el marcador. Fue a la segunda, con una derecha ganadora, cuando empató el partido y lo llevó al set decisivo.

El tercer parcial arrancó con nervios a ambos lados de la cancha. Kerber rompió de inicio, entregó su servicio en el cuarto juego y volvió a quebrar a su rival al game siguiente. ¿Cómo respondió la española? Rotura, 3-3 y todo de nuevo igualado. En el interminable juego siguiente -duró más de diez minutos-, Muguruza levantó cuatro pelotas de quiebre y apretó el puño cuando tenía el game en el bolsillo.

Caminando para restar cuando iba 5-4 a favor, Conchita Martínez le gritó: "¡Tranquila, Garbiñe!". Pero para entonces la tenista estaba ya desatada. Desaprovechó los dos primeros match points, pero en el tercero Kerber dejó una pelota en la red. Así entregó el partido y el número uno.