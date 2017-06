Muguruza rompe a llorar por "una derrota dolorosa"

Garbiñe Muguruza rompió a llorar en la rueda de prensa posterior a su eliminación de Roland Garros, de manera que no podrá defender su título conquistado el pasado año.

La hispano-venezolana, de 23 años, llegó a la sala de prensa con los ojos vidriosos y a la cuarta pregunta agachó la cabeza y empezó a llorar. La todavía número cinco del mundo salió de la habitación para tomar aire y volvió a los dos minutos. "Hay que estar aquí en las buenas y en las malas. Vamos", dijo al regresar.

Muguruza entregó su corona en un partido cargado de tensión ante la francesa Kristina Mladenovic, que se impuso por 1-6, 6-3 y 6-3. El público de la cancha Suzanne Lenglen animó como si de un partido de Copa Federación se tratara y por momentos celebró dobles faltas de la española, que abandonó la pista haciendo un gesto de negación con la mano derecha dirigido a los espectadores y después recibió un sonoro abucheo.

"Creo que ha sido un público difícil. Lo entiendo, no sé que decir. Si habéis estado en la pista lo habéis visto, así que no diré nada", explicó al respecto. "He estado bajo bastante tensión en el partido. Estoy triste, es una derrota dolorosa aquí en Roland Garros. El ambiente por momentos me ha recordado al de la Copa Federación, porque creo que en algunos momentos hay que ser más respetuoso, no sólo hacia mí, sino también hacia el juego. Pero no estoy aquí para crearme enemigos, me encanta jugar aquí", afirmó.

Muguruza admitió que tenía una enorme presión sobre sus hombros al ser la campeona defensora. "Es un privilegio venir como defensora del título. Pero ya ha pasado", dijo aliviada. "La gente dejará de molestarme preguntándome por el torneo", terminó.