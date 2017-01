Muguruza trabaja para entrar en la tercera ronda y Suárez dice adiós a Melbourne

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se metió este miércoles en la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras batir con trabajo a la estadounidense Samantha Crawford (7-5, 6-4), mientras que su compatriota Carla Suárez, con problemas en su hombro, cayó ante la rumana Sorana Cirstea (7-6, 6-3).

La de Caracas vuelve así a una tercera ronda de un 'grande' tras caer en la segunda tanto en Wimbledon como en el US Open y ahora tratará de igualar su mejor resultado en Melbourne Park, los octavos de final de 2014 y 2015, ante la letona Anastasija Sevastova, precisamente su verdugo en Nueva York este año.

Para lograr su pase, la campeona en Roland Garros, que jugó con un vendaje para proteger su aductor derecho, tuvo que esforzarse ante una Samantha Crawford muy agresiva y que supo rehacerse de un mal inicio para complicarle las cosas a la hispano-venezolana.

La americana, a punto de cumplir 22 años y 162 del mundo, firmó 29 golpes ganadores y fue un auténtico martirio cuando pudo conectar su 'drive', pero la séptima cabeza de serie supo mantener la calma en los momentos decisivos para llevarse el partido.

Las cosas comenzaron bien para una Muguruza que rompió los dos primeros saques de su rival para situarse con un cómodo 3-0 y servicio. Sin embargo, la táctica de Crawford comenzó a reaccionar y le hizo cuatro juegos consecutivos para dar la vuelta al partido.

La hispano-venezolana no se puso nerviosa y lo primero que hizo fue volver a afianzar su servicio para esperar su oportunidad al resto, que le llegó en el undécimo juego. El revés de la estadounidense no funcionó como su 'drive' y Muguruza no desperdició su pelota de rotura para romper y luego sentenciar con su saque.

Crawford continuó dentro del partido en el segundo parcial y siguió sobreviviendo cuando lograba conectar primeros y podía imponer su 'drive', pero la de Caracas replicó con firmeza, no permitió concesiones y se mantuvo concentrada para esperar de nuevo que se abriese un resquicio. Este surgió con 4-4 y una doble falta de la americana le dio el 'break' necesario para cerrar el partido con su saque- SUÁREZ, LASTRADA POR SU HOMBRO

Por su parte, su compatriota Carla Suárez no tuvo tanta suerte y, lastrada por sus molestias en el hombro, no pudo continuar su andadura en Melbourne Park al caer ante la rumana Sorana Cirstea por 7-6(1), 6-3.

La jugadora canaria había sido duda casi hasta última hora para estar en el primer 'Grand Slam' del año por una lesión en su hombro derecho y que en su segundo choque le molestó mucho más, sobre todo en el segundo parcial y cuando tuvo que jugar con segundos saques.

Suárez, décima cabeza de serie, aguantó en un primer set que empezó dominando gracias a un tempranero 'break', ventaja que no pudo sujetar demasiado tiempo. El partido se equilibró y la grancanaria tuvo una buena opción con 4-4, pero no aprovechó su bola de rotura y finalmente la manga se decidió en un 'tie-break' donde la rumana fue muy superior.

A partir de ahí, los problemas se acrecentaron para la española, con problemas para conectar golpes ganadores y para servir con fiabilidad. La de Las Palmas no ganó ni un punto con su segundo saque y con el primero tampoco creó excesivas dificultades a Cirstea.

La de Bucarest no lo desaprovechó y rompió los cinco saques de este set de su rival, que pese a todo sobrevivió y tuvo posibilidades cuando le tocó restar, pero a la que no le bastaron sus tres 'breaks' para evitar su despedida de Australia.

De las favoritas, hay que destacar los nuevos problemas de la actual campeona, la alemana Angelique Kerber, que tuvo que disputar otra vez tres mangas en su segunda ronda. Después de sufrir en su estreno ante la ucraniana Lesia Tsurenko, su compatriota Carolina Witthoeft también la puso en complicaciones antes de caer por 6-2, 6-7(3), 6-2.