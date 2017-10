Nadal y Federer, otra vez el 'peace and love'

Hubo bromas, se hicieron guiños e incluso jugaron juntos un dobles por primera vez: los tiempos de peace and love entre Roger Federer y Rafael Nadal están de vuelta en una temporada 2017 empeñada en volver al pasado.

Los legendarios tenistas, protagonistas de una de las mayores rivalidades que conoció el deporte de la raqueta, mantuvieron una estrecha relación -aunque nunca amistad- en sus primeros años en el circuito. Todo cambió en 2011, cuando se distanciaron por los diferentes puntos de vista que tenían sobre el futuro del tenis y el vínculo se enfrío. No fue de todas maneras algo definitivo. La presencia de Federer en la inauguración de la Academia de Nadal el 19 de octubre de 2016 fue significativa. Ayer, cuando se cumplía un año de aquel día, intercambiaron unas bromas a través de sendos vídeos en Instagram. "Me alegro de haber estado ahí hace un año con Rafa abriendo la Academia. Creo que ni Nadal ni yo pensábamos que íbamos a tener el año que estamos teniendo", comentó Federer, campeón este año de Australia, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon y Shanghái.

"Todo empezó después de la Academia, así que espero que me invite otra vez... Estoy esperando por la invitación". "La invitación siempre la tendrás encima de la mesa", le respondió Nadal, de 31 años, en la misma red social. "Lo único que no puede volver a pasar es que después de venir juegues así de bien. Si eso vuelve a ocurrir, no te volveré a invitar", añadió el español. Hace 365 días, ambos estaban lesionados y cerraban su segunda temporada consecutiva sin ganar un Grand Slam, lo que dibujaba un futuro totalmente incierto. Sin embargo, el español y el suizo recuperaron su mejor nivel y dominaron este año el circuito como en sus mejores tiempos.

Se intercambiaron además muchos elogios. "Sé que en el tenis no hay empates, pero si los hubiese, sería un honor compartir el trofeo contigo, Rafa", dijo Federer tras la final de Australia. "Felicidades a Roger y a su equipo, es uno de los mejores regresos de la historia. Estoy feliz por ti", replicó Nadal semanas después en Miami. En septiembre, incluso formaron pareja de dobles por primera vez, dejando patente que hay química entre ellos dentro y fuera de las pistas.

LUCES Y SOMBRAS

Siempre se respetaron y admiraron, pero en los primeros años de su duopolio llegaron a tener un vínculo realmente muy cercano. Aquella relación de respeto y caballerosidad sobrevivió a las batallas más intensas, pero el vínculo comenzó a resquebrajarse entre 2011 y 2012 y no por los resultados de un partido de tenis, sino por sus diferencias sobre lo que debía ser la organización de su deporte. El escenario fue el Consejo de Jugadores de la ATP, del cual durante años Federer fue su presidente y Nadal su vicepresidente. Después de haber fracasado un intento de acercamiento en el Masters de Londres de 2011, donde se reunieron en privado, el asunto explotó públicamente en el Abierto de Australia de 2012. Un enfurecido Nadal apuntó sin disimulo contra Federer frente a la prensa.

Nadal dejaría el Consejo dos meses después, mientras que Federer se mantendría dos años más al frente. Los tiempos de peace and love parecían enterrados, pero 2017 se encargó de desempolvar la enorme rivalidad en todos sus sentidos.