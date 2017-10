Nadal: "Pitar a Piqué también es de radical"

El tenista español Rafael Nadal comentó este martes en rueda de prensa los silbidos e insultos recibidos el lunes por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué durante los entrenamientos con la selección, y aseguró: "no me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro".

"Creo que todas las actuaciones de forma radical, sean de unos o de otros, están mal, la radicalización en general, sea futbolística, tenista o de cualquier deporte, cualquier fanatismo, es algo malo", subrayó Nadal en rueda de prensa durante el Abierto de China que se disputa en Pekín, tras derrotar al francés Lucas Pouille.

"Se llegan a unos extremos que no aportan nada positivo, y evidentemente pitar a Piqué es también una forma de expresarse de gente demasiado radical", analizó el tenista, actual número uno mundial.

El lunes, Nadal reconoció que se había sentido "con el corazón encogido" por los sucesos ocurridos el fin de semana durante la consulta catalana.