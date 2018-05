Nadal: "Mi objetivo es ser feliz; pero ganar también, no nos vamos a engañar"

El español Rafa Nadal, número 1 del ránking mundial de tenis, ante el inicio del Masters 1000 de Madrid del que ha sido vencedor en cinco ocasiones, comentó que su objetivo sigue siendo "ser feliz; pero ganar también, no nos vamos a engañar".

Nadal que defiende título, tras ganar en la final del año pasado al austríaco Dominic Thiem, apuntó también, en declaraciones a los medios oficiales del torneo, que en "Madrid todo se vuelve un poco más complicado por jugar en casa y en altura", pero que "si hay algún lugar en el mundo donde" siente que el público le "ayuda a ganar es en Madrid".

El tenista, que valoró la mejora del Mutua Madrid Open a lo largo del tiempo porque "en Madrid muchas veces cuesta que la tierra se agarre bien", y reconoció que "llevamos cuatro o cinco años en los que la pista está impecable".

"Es una suerte tener un torneo de este calibre en España. Hay que cuidarlo y valorarlo. Ojalá las empresas españolas sigan apostando por el evento porque es una referencia", dijo. Nadal también habló de la ausencia del suizo Roger Federer en la temporada de tierra batida.

"Con Federer he jugado unas cuantas veces aquí. En 2009, 2010 y 2011. Federer juega casi mejor imposible en todas las superficies y todas las condiciones, pero también es verdad que en altura la tierra se le puede adaptar un poco mejor. Los partidos contra él siempre son difíciles, pero en Madrid un poco más. Han sido encuentros especiales, y haber podido vivirlos en casa es algo único", indicó.

"Entiendo que Federer debe pensar que es un desgaste mayor jugar en tierra, que tiene una dinámica ganadora fantástica y que en arcilla puede perder más partidos y perder ese aura de imbatible que mantiene en otras superficies. Creo que esos dos factores unidos le llevan a tomar la decisión. Es respetable, y mientras le funcione.... En 2017 le fue perfecto, ¿para qué va a cambiar?

Será el último torneo de Manolo Santana como director y Feliciano López tomará el relevo. "Manolo es un referente dentro de nuestro deporte, a nivel mundial. Es el que nos ha marcado el camino a todos los demás. Lo de Feliciano es un relevo lógico porque ha tenido una carrera muy larga y exitosa, y es un buen recambio para Manolo. Es fantástico que haya alguien que nos ha representado alrededor del mundo involucrado en el torneo", aseguró Nadal.

Madrid contará con muchas estrellas emergentes del tenis como Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe o Andrey Rublev. "Ocuparán el lugar que ahora tenemos Federer, Novak Djokovic o yo mismo porque nos lleven por delante o porque se nos pase el arroz, que también es otra opción. Tienen nivel, claro que lo tienen, pero que vayamos a tener una generación como la de Federer, Djokovic o yo no lo sé", apuntó.

"Hay que ser realistas. Estamos en una generación en la que Federer ha ganado 20 torneos de Grand Slam, yo tengo 16, Djokovic tiene 12. Unir todos esos triunfos en la misma generación es complicado. Y va a ser difícil, pero hay un gran talento por delante", siguió el campeón español.

Respecto a los jóvenes españoles, Nadal puso el acento en que "hay gente que tiene talento, pero hay otros que tienen la capacidad de mejorar. Y los que tienen más capacidad de mejorar son normalmente los que tienen más opciones de triunfar. Kuhn, Davidovich, Munar... siempre es la misma historia. Es la capacidad que uno tenga de mejorar, de no autoconformarse y de levantarse cada día con la ilusión de entrenar", subrayó.

Las lesiones que le han perseguido casi los tres primeros meses del calendario fue otro de los temas que trató. "Han sido momentos complicados. Siento que he perdido muchas oportunidades importantes en mi carrera. Un día conté todos los grandes en los que no he podido competir en condiciones normales y son muchos. Cuando te pasa en cuartos de Australia, ganando el partido, y con una buena opción de llegar a la final y competir aunque fuese con Federer, pues duele", comentó.

"Vuelvo a casa, hago todo lo que tengo que hacer para recuperarme, me vuelvo a Acapulco y el día antes de debutar me vuelvo a romper otra vez, perdiéndome Indian Wells y Miami, que son dos torneos en los que históricamente me ha ido bien. Son momentos desagradables, para aguantar el tirón. Hay que tener paciencia", continuó.

Luego hay lesiones y lesiones porque "hay algunas que me permiten jugar a golf, irme a bucear o hacer otras cosas y se lleva de otra manera. Pero si no puedes hacer nada como ha sido esta última en el psoas-ilíaco, es peor", finalizó Rafa Nadal.