Nadal quiere volver a ser Nadal

Rafael Nadal lleva días repitiendo que está decidido a volver ser el que fue. Y sin lesiones que lo mermen hoy en día, el balear cree que para cumplir el objetivo tiene que recuperar dos aspectos esenciales: el drive y los automatismos.

El ex número uno del mundo tuvo un exitoso estreno en el Abierto de Australia gracias, en buena medida, a su acierto con la derecha, su golpe fetiche, el que a lo largo de su carrera marcó siempre la diferencia. Además de lucir un buen drive, Nadal destiló buen humor en Melbourne. El español está muy contento con su pretemporada, no sufre ahora ningún problema físico y llegó al primer Grand Slam con la mente despejada y el cuerpo sano.

Las lesiones y las dudas marcaron las dos últimas temporadas del mallorquín en el circuito, lo que le impidió tener continuidad en los buenos resultados. Y es que cuando superó la ansiedad e iba camino de recuperar su nivel, llegó una lesión de muñeca en Roland Garros que lo penalizó el resto del año. "Cuando estás fuera del circuito un tiempo es muy importante recuperar esos automatismos que te hacen jugar más fácil", explicó el zurdo, de 30 años, en Melbourne tras batir al alemán Florian Mayer por 6-3, 6-4 y 6-4 en su debut.

"Cuantos más partidos y mejor juegues, más posibilidades tienes de recuperar los automatismos y la confianza. Yo soy un jugador que durante mi carrera, cuando pude encarar encuentros consecutivos y rachas positivas, no he tenido altibajos. A veces me costó llegar a un nivel alto de juego, pero cuando lo conseguí me mantuve", relató. "Si me caí de ahí fue por lesiones o por diferentes aspectos. Cuando consigo llegar me mantengo, porque soy una persona estable, centrada y trabajadora", señaló el de Manacor, que en la siguiente ronda se verá las caras con el veterano chipriota Marcos Baghdatis, finalista en 2006 y que tiene un balance adverso de 8-1 en sus enfrentamientos.

"Mi objetivo es conseguir un nivel de seguridad y confianza que me permita ofrecer un tenis medio-alto en la pista. Eso se consigue entrenándome bien, que lo estoy haciendo, y ganando partidos. Cada victoria te va reafirmando y autoconvenciendo que estás por el buen camino".

Y el trayecto a la victoria es, sin duda, mucho más fácil cuando la derecha de Nadal es la que dicta el ritmo de los partidos. Todas sus grandes victorias llevan el sello de su drive. Ante Mayer conectó hasta 25 golpes ganadores. Y más allá del dato, obligó a su rival a correr y a alejarse de la línea de fondo. "No esperaba hacerlo tan bien en una primera ronda ante un rival incómodo. En los momentos importantes no dudé con los winners. Mi derecha es lo que me puede marcar la diferencia este año", explicó.