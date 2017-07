Nadal sigue sin ceder un set

Rafa Nadal subió un peldaño su nivel sobre la hierba de Wimbledon ante la exigencia de Donald Young, a quien derrotó por 6-4, 6-2 y 7-5 para instalarse en la tercera ronda. También pasaron a la misma ronda Roberto Bautista y Andy Murray, no así Carla Suárez, que cayó ante la china Shuai Peng por 6-2 y 6-2.

Es la tercera vez en su carrera que Nadal, campeón de 15 Grand Slam, alcanza el tercer partido de Wimbledon sin ceder un set tras 2007 y 2011. En la primera ronda se deshizo también con comodidad del australiano John Millman por 6-1, 6-3 y 6-2.

Su rival en la siguiente ronda será el ruso Karen Khachanov, que venció antes por 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) y 7-5 al brasileño Thiago Monteiro. Número 34 de la clasificación con 21 años, Khachanov está considerado como una de las grandes perlas del circuito masculino.

Young, 47º de la ATP, demandó bastante más a Nadal de lo que lo había hecho Millman en la primera ronda. No en vano, el norteamericano fue campeón júnior de Wimbledon en 2007 y recientemente alcanzó los cuartos de final en Queen's y Eastbourne, también sobre hierba.

Pero Nadal, campeón en Wimbledon en 2008 y 2010, respondió al examen con buenos porcentajes al saque (80 % de puntos ganados con primero y 60 con segundo) y sólo cedió una vez su servicio, justo cuando sacaba con 5-4 en el tercer set para atar el partido.

En su estreno en la cancha central, Nadal arrancó el duelo frente a Young con viento de cara, pues rompió de inicio al estadounidense. Y en el inicio del segundo parcial volvió a quebrar el servicio de su rival, zurdo como él.

Le costó un poco más enderezar el tercer set, pero consiguió el break en el séptimo juego. Esa rotura parecía darle prácticamente el billete a la tercera ronda, pero el español se enredó cuando servía para abrochar el choque y entregó su servicio.

Respondió el ex número uno con carácter y le devolvió la rotura a Young para minutos después, cuando el reloj marcaba las dos horas y once minutos de partido, cerrar la victoria con una pelota larga de su rival.

Otro español que accedió a la siguiente ronda fue Roberto Bautista, quien se anotó su segunda victoria en Wimbledon, pero tendrá ahora un difícil rival si quiere repetir su mejor ronda en este Grand Slam, los octavos de final, puesto que se enfrentará con el japonés Kei Nishikori, noveno cabeza de serie, al que nunca le ha ganado.

Creo que he sido muy superior en los dos primeros sets. He sido agresivo y he jugado mucho mejor que él", aseguró el valenciano, quien logró imponerse a Gojowczyk, 140º del mundo y procedente de la fase previa, por 6-2, 6-1, 3-6 y 6-3 en dos horas y 17 minutos.

También hizo lo propio, como era de esperar, el británico Andy Murray, que dio el segundo paso en la búsqueda de defender su título al vencer sin inconvenientes al alemán Dustin Brown para clasificarse a la tercera ronda del certamen. Sin rastros de las molestias en la cadera que le afectaron antes del torneo, el número uno necesitó poco más de una hora y media para vencer a Brown por 6-3, 6-2 y 6-2.

Quien no pudo fue Carla Suárez. La tenista canaria dijo adiós al torneo tras caer derrotada en la segunda ronda frente a la jugadora china Shuai Peng por 6-2 y 6-2, en una hora y tres minutos.

Con la eliminación de la canaria, que partía como vigésima quinta favorita en el torneo londinense, solo queda Garbiñe Muguruza como representante española en el torneo, después de que cayeran en la primera ronda Sara Sorribes y Laura Arruabarrena.