Nadal sufre con Carballés

Rafael Nadal cumplió con el pronóstico en su debut Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y eliminó al granadino Roberto Carballés en la ronda de dieciseisavos de final por un doble 6-4. Siendo el primer enfrentamiento del tenista formado en las pistas del club Garros de Otura con un número 1 del mundo, y más siendo este el mejor jugador de la historia sobre tierra batida, el resultado fue más que satisfactorio. Carballés, número 77 del ránking mundial, obligó al balear a sacar su mejor repertorio para cerrar el partido, le mantuvo cerca de dos horas en la pista central del Real Club de Tenis Barcelona, y desplegó un juego agresivo que le servirá de guía para futuros torneos, sobre todo en la temporada de arcilla.

El granadino aprovechó un comienzo frío de Nadal para ponerse 0-2 arriba rompiéndole el servicio al balear en el segundo juego. Carballés estaba muy suelto y tranquilo, buscando y encontrando las líneas, sabedor de que no tenía nada que perder y mucho que ganar, sin presión. Pero una vez se vio en ventaja su derecha empezó a no responder igual. Con saque para ponerse 0-3 cometió dos dobles faltas casi consecutivas en el mismo juego y comenzaron unas dudas con las que Nadal, al que no se le veía a gusto con su tenis, remontó hasta ponerse con una ventaja de 4-2 arrebatándole dos veces su servicio a Carballés.

Carballés le hizo a Nadal más juegos que los cinco rivales que tuvo en el Masters de Mónaco

Con todo el set enfilado ya para el número 1 mundial, el granadino al menos obligó al diez veces ganador del Conde de Godó a labrarse el triunfo. Ambos mantuvieron su saque y Carballés obligó a Nadal a firma el primer 6-4 con su propio servicio.

Fueron los problemas con el saque los que lastraron las opciones de Carballés de haberle complicado más las cosas a Nadal. Cometió seis dobles faltas y no metió demasiada presión al manacorí con el primer servicio (58% de efectividad). Nada más comenzar la segunda parte, el granadino perdió nuevamente su servicio, pero se aferró a la pista ante el evidente cambió de velocidad en el juego de Nadal, que empezó a sacar sus mejores golpes de la chistera. Carballés aguantaba desde el fondo de la pista los embates con la derecha del balear, muy al estilo de su rival, y aprovechó la tercera de las bolas de rotura de las que gozó en el sexto juego para empatar a tres el partido. Nadal vio que se le podía complicar la tarde y aplicó más potencia y más cambios a sus derechas que hicieron correr de más a su rival. El balear devolvió la rotura para establecer el 4-3 y de nuevo ambos mantuvieron sus servicios, con el granadino atacando e incluso haciéndole dos juegos en blanco al campeón en Montecarlo el domingo pasado, para cerrar un partido que duró una hora y 51 minutos y en el que Carballés nunca se dio por vencido.

"Estoy contento porque he ganado. He jugado peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no he jugado como lo había hecho anteriormente", reconoció el balear.

Rafa Nadal se medirá hoy en octavos de final al también español Guillermo García López, número 69 del ránking ATP, que ayer pasó de ronda tras la retirada por lesión del japonés Kei Nishikori, que abandonó la pista tras perder el primer set por 6-3.

En el resto de la jornada destacó la eliminación del serbio Novak Djokovic en su debut a manos del eslovaco Martin Klizan (6-2, 1-6 y 6-3), y el pase del búlgaro Grigor Dimitrov ante el galo Gilles Simon (6-2 y 6-1). También avanzaron el belga Dominic Thiem y los españoles Pablo Carreño, Albert Ramos y Pablo Andújar.